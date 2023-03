/FOTOGALERIE/ První hodiny návštěvy prezidenta Petra Pavla v Moravskoslezském kraji se odehrávaly v budově krajského úřadu v Ostravě, kde prezidenta i první dámu přivítal hejtman Ivo Vondrák s chotí. Setkání s prezidentem a společného oběda se zúčastnili též krajští radní a primátoři statutárních měst v kraji.

Mediální brífink prezidenta Petra Pavla a hejtmana Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. března 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Prezident poté na setkání s novináři řekl, že ho zajímá, jak si Moravskoslezský kraj vede po stránce transformace regionu postiženého průmyslovou výrobou.

„Musím přiznat, že se mi výraz strukturálně postižený region špatně vyslovuje. V případě Moravskoslezského kraje mi to trochu zavání negativním hodnocením. Myslím si, že na Moravskoslezský kraj se to nehodí. Ano, jsou tu oblasti, které jsou na tom možná hůř, ale kraj jako celek si z hlediska transformace po ukončení hornictví vede dobře a může být pro nejen ty další takto označované kraje inspirací, příkladem,“ řekl Petr Pavel.

Inspirace pro ostatní kraje

Zaujalo ho především odhodlání, nadšení a přístup při hledání řešení při prosazování inovativních projektů, a to přes všemožné těžkosti. „To je to, co by mělo být inspirací pro ostatní,“ dodal.

VIDEO: Souhrn prvního dne návštěvy prezidenta Pavla v Moravskoslezském kraji

„Myslím si, že to nekoresponduje s tím, jak se vyvíjejí ostatní parametry kvality života v tomto regionu. Může jít o setrvačnost nebo představy, že jinde je to výrazně lepší, a tento kraj přitom nabízí příležitosti pro mladé lidi,“ myslí si prezident. Je rád za toto poznání a zkušenost a chce, aby se o příčinách tohoto jevu mluvilo třeba na úrovni Asociace krajů, ale i na vládní úrovni.

VIDEO: Příjezd prezidenta:

Hejtman Ivo Vondrák řekl, že o zmíněných problémech s prezidentem mluvil proto, aby on je poté tlumočil a vyvolal o nich diskusi právě ve vládě či v parlamentu. „Myslím si, že je třeba informovat vrcholné politiky o tom, co se tady v kraji děje. Domnívám se, že pan prezident by mohl naše problémy a zkušenosti s jejich řešením tlumočit na vládní úrovni,“ dodal Vondrák.

Návštěvy problematických regionů

Při setkání s novináři došlo i na dotaz, jak a podle jakých preferencí sestavoval prezident svůj program v kraji. Na sociálních sítích byl totiž kritizován za to, že se tady setká pouze s elitami a ne s běžnými občany.

„Nevím, jestli je Karvinsko příkladem elitářské společnosti, takové povědomí a místní znalost nemám. Ale je to má první návštěva, takže mi přišlo příkladné navštívit hejtmana a prohlédnout si něco, čím se kraj může chlubit,“ řekl Pavel.

VIDEO: První dáma Eva Pavlová navštívila ostravské seniory

Dodal ale, že se nechce vyhýbat ani oblastem, které se potýkají s mnoha jinými problémy, než jaké se řeší na Karvinsku či Ostravsku. „Při dalších návštěvách se zaměřím na místa, o kterých kritici hovoří – Krnovsko, Bruntálsko nebo Osoblažsko,“ upřesnil prezident.