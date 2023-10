Prezident Petr Pavel s manželkou přijel v pondělí 30. října na první oficiální návštěvu Olomouckého kraje. Během dvou dní navštíví Olomouc, Šumpersko a Jesenicko.

Prezident Petr Pavel přijíždí na Univerzitu Palackého v Olomouci v rámci své první návštěvy kraje. | Video: Deník/Petr Krňávek

Prezident svou návštěvu kraje zahájil o půl deváté dopoledne na Univerzitě Palackého. Zamířil na filozofickou fakultu, kde v aule diskutoval se studenty. O diskusi byl mezi studenty velký zájem. 220 míst si zarezervovali během dvaceti minut.

„Děkuji za možnost tu s vámi chvíli být. Zvlášť, když vaše univerzita slaví výročí tak dlouhého trvání,“ řekl na úvod zhruba hodinové diskuse.

Vystoupení z OSN?

Studenti se ho ptali například na názor na integraci západního Balkánu do evropských struktur, financování filosofických fakult nebo na myšlenku vystoupení České republiky z OSN.

VIDEO: První dáma Eva Pavlová si v Olomouci prohlédla Pevnost poznání

Podle Petra Pavla by nebylo České republice lépe, kdyby nebyla součástí EU, NATO nebo OSN.

„Jakkoli můžeme vnímat OSN jako těžkopádnou a v zahraničněpolitických tématech jako paralyzovanou, řešením není vystoupit, ale hledat cesty, jak tu organizaci zefektivnit. A to je možné, když budeme její součástí, nikoli když budeme stát mimo,“ řekl.

Příjezd prezidenta Petra Pavla ke krajskému úřadu v Olomouci v rámci jeho první oficiální návštěvy Olomouckého kraje. 30. října 2023Zdroj: Deník/Petr Krňávek

Podle Petra Pavla se dnes země světa nachází v tak rozdílných pozicích, že není možné najít dostatečnou míru shody pro vytvoření globální organizace.

„Spíše bych hledal cestu v tom maximálně vyžít všechny možnosti, včetně hledání podobně smýšlejících partnerů, abychom vytvořili dostatečnou sílu ke změně této organizace k lepšímu. Z posledního valného shromáždění mám dojem, že mnoho zemí, kterým to bylo trochu jedno, nebo věděly, že jsou moc malé, si uvědomilo, že změna musí přijít.

První dáma Eva Pavlová v Pevnosti poznání v Olomouci, 30. října 2023Zdroj: Denik/Vladimír Pryček

Manželka prezidenta Eva Pavlová se v Pevnosti poznání účastní slavnostního otevření Centra pro řešení konfliktů a mediaci při právnické fakultě.

Vlajka i pískot u RCO

Po desáté hodině přijel prezident ke krajskému úřadu, kde ho přivítal hejtman Josef Suchánek. Když Petr Pavel vystoupil z auta, zazněl potlesk i pískání jednoho z odpůrců.

Na příjezd prezidenta se přišlo podívat několik lidí z řad veřejnosti a s českou vlajkou i čtvrťáci ze základní školy Demlova. „Věděl jsem to dopředu, navrhl jsem jim to a oni si to sami vybrali. Bohužel jsme nestihli fotku, protože pán tady začal pískat,“ řekl třídní Radek Patsch.

Státní vyznamenání od prezidenta dostaly i osobnosti z Moravskoslezského kraje

S představiteli kraje prezident Pavel hovořil například o problémech dopravní infrastruktury nebo transformaci ústavní péče. Připomenul, že Olomoucký kraj na rozdíl od Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského není zařazen mezi takzvané strukturálně postižené kraje, které mohou čerpat evropské peníze z fondu transformace.

„Máme tu řadu hospodářsky a sociálně ohrožených území, na které se žádné fondy nevztahují. Přitom tato území mají stejně závažné problémy jako strukturálně postižené kraje. Na Olomoucku 10 ze 13 obcí s rozšířenou působností spadá do této kategorie. Jsou to problémy, které vyžadují zásah zvenčí, protože si s nim kraj sám neporadí,“ doplnil prezident Pavel.

Setkání s patrioty

Následně se prezident přesunul na Jesenicko. Podstatná část jeho návštěvy se uskuteční na severu kraje, protože právě místům se složitou socioekonomickou situací chce věnovat více pozornosti.

Odpoledne se v Lipové-lázních setká s patrioty Jesenicka a v 18 hodin bude debatovat s občany v kulturním domě v Javorníku.

VIDEO: Kde domov můj, znělo Ostravou. Fans Baníku slavili 28. října, nebyli sami

Také téměř celé úterý prezident stráví na severu kraje. Navštíví textilní firmu Woox v Jeseníku, základní školu ve Vápenné a po obědě se starosty regionu v Loučné nad Desnou zavítá do ruční papírny ve Velkých Losinách.

Návštěvu kraje zakončí po 16. hodině debatou s příslušníky Velitelství pozemních sil Armády České republiky v Olomouci.

Před dvěma měsíci navštívila Olomoucký kraj Eva Pavlová. Ve svém rodném Jindřichově zahajovala 1. září školní rok.