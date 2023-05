V napjaté atmosféře vyprchala dřívější otevřenost i z hejtmana Ivo Vondráka. „Bez komentáře, prosím. Zeptejte se (Josefa) Bělici s (Janem) Krkoškou, co plánují,“ řekl Deníku.

Z hnutí ANO Vondrák vystoupil na konci února, oznámil to po jednání krajského předsednictva hnutí, které mělo projednávat návrh na jeho vyloučení. Na jednání tehdy už dorazil s tím, že vystupuje.

„Pro spoustu mých přátel a kolegů to začalo být nekomfortní, protože ten tlak, který se na ně vyvíjel, byl náročný,“ zdůvodnil tehdy své rozhodnutí s tím, že hejtmanem chce zůstat. Poté, kdy hnutí ANO vyřešilo situaci v Ostravě, kde ztratilo pozici hejtmana, nyní řeší otázku krajské vlády.

Jednání už dnes, ODS s kolou a popcornem

Podle zákulisních informací se však chystá personální obměna na nejvyšším místě už pro nejbližší zastupitelstvo, které je na programu ve čtvrtek 8. června.

„Takovou informaci nemám. V tuto chvíli jsme si jako ‚ODSka‘ a ‚TOPka‘ koupili kolu a popcorn a díváme se, co se v ANO děje. Jen zatím nevíme, zda z toho ve finále bude komedie, thriller, nebo horor,“ komentoval situaci s nadhledem první náměstek hejtmana Jakub Unucka (ODS+TOP 09) s tím, že pokud by k takové iniciativě mělo dojít, musí jí podle koaliční smlouvy předcházet formality.

„Smlouva definuje, jak případné změny ve vedení dělat, avšak dosud nebylo nic navrženo. Bavme se o tom, až to bude na stole,“ dodal Unucka.

Piráti: naprostý nesmysl

Podle informací Deníku mají ještě dnes zasedat krajští zastupitelé za ANO k jednání o budoucnosti na postu hejtmana kraje. „Šušká se kde co. Rozhodující je jednání klubu ANO. Zatím máme signál, že o tom mají jednat, a počkáme, s jakým stanoviskem přijdou. Pokud nepřijde impuls odjinud, dál respektujeme koaliční smlouvu,“ řekl náměstek hejtmana Lukáš Curylo (KDU-ČSL).

Nejen hejtmanem zmíněné možné iniciátory změn Josefa Bělicu a Jana Krkošku se dosud nepodařilo kontaktovat, k politickým otázkám zůstávají letos zdrženliví i další zastupitelé kraje za ANO. Co na situaci mezitím říkají někteří další politici z opozičních lavic?

„Pokud někdo tento návrh na zastupitelstvu vznese, nepodpoříme ani zařazení samotného bodu do programu jednání,“ řekla Zuzana Klusová (Piráti). „Rok před volbami řešit post hejtmana pučem je naprostý nesmysl. Nevím s jakou matematikou a rozložením sil do toho (Josef) Bělica s (Janem) Krkoškou chtějí jít, jestli vůbec mají podporu zbytku koalice. Není mi jasné, kdo by pro ně hlasoval,“ zpochybnila snahu Klusová.

Komunisté očekávají odchody z ANO

„Sám jsem zvědav, nakolik má hejtman podporu vlastního klubu, která dříve byla deklarována poměrně jednoznačně,“ nechává se překvapit Josef Babka (KSČM) a odkazuje na březnové vyjádření podpory hejtmanu Vondrákovi zastupitelským klubem ANO.

„Po událostech v Ostravě jsem podobný atak očekával i v kraji. Budeme k tomu přistupovat stejně jako v Ostravě: radu jsme nevolili, tedy ani hejtmana, není proto důvod se účastnit se jeho odvolávání na základě rozmíšky v klubu ANO,“ dodal Babka, který očekává, že řady ANO opustí pět až šest zastupitelů, a s ohledem na různé kalkulace se proto 8. června nic převratného neudá.

Strach o 20 miliard

Otevřená vrátka si zatím nechává SPD. „Zatím nás nikdo neoslovil s tím, že by chtěl, nebo nechtěl naši podporu, tudíž o výměně na postu hejtmana v tuto chvíli s nikým nejednáme,“ uvedl za SPD krajský zastupitel Pavel Staněk. Zda k pokusu o převrat dojde, nebo ne, podle něj SPD nechá na jiných.

„Samozřejmě tady ale žijeme, situaci hejtmana a hnutí ANO vnímáme a vyjádření se k nám dostala. A pokud budeme přizváni na konkrétní jednání, zúčastníme se jich. Jsme otevřeni diskusi se všemi,“ vzkázal Staněk. Radního Petra Kajnara (ČSSD) se nepodařilo kontaktovat.

Podle náměstka hejtmana Unucky by to nyní byl nešťastný termín. „Za ODS a TOP 09 rozhodně nechceme nyní do situace aktivně vstupovat. Příští týden začíná první hlasování o projektech z fondu spravedlivé transformace a pak následují druhé a třetí. Pokud by došlo k turbulencím, které by jakkoli zpomalily nebo zastavily projekty typu Černá kostka, Eden Karviná a další, bylo by to zcela špatně. Všichni si musíme dát pozor, ať kvůli dohádání se nepřijdeme o 20 miliard z Evropské unie,“ varuje Unucka.

Podle Lukáše Curyla to tak horké být nemusí. „Nemyslím si, že by možné změny na postu hejtmana ohrozily miliardy z EU, pracuje na tom více lidí, náměstci mají gesce a na tyto klíčové projekty dohlížejí, na pozici hejtmana to nestojí,“ uvedl Curylo. Nejen nedávná situace v Ostravě však ukázala, že u jedné pozice to však zdaleka zůstat nemusí, obzvlášť s ohledem na složení zastupitelů, z nichž někteří vystoupili proti ANO už na městské úrovni.

K TÉMATU

Stávající rozvržení sil v zastupitelstvu MS kraje (65 křesel)

ANO* (23 mandátů) + nestr. Ivo Vondrák

ODS + TOP 09* (10 mandátů)

Piráti (9 mandátů)

KDU-ČSL* (7 mandátů)

SPD (6 mandátů)

ČSSD* (5 mandátů)

KSČM (4 mandáty)



* členové koalice