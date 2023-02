Ráno společně zavítali na Karvinsko diskutovat otázku těžby v OKD. Ve Stonavě se setkali s vedením podniku i odboráři. Dostalo se jim zpráv o hospodaření podniku i výhledu těžby.

„Díky tomu, že je zde jasná představa státu i vedení podniku a navíc dohoda s odbory, má OKD po letech různých nekoncepčních zásahů a nejasností jasný výhled na příští roky,“ okomentoval Fiala rozhodnutí těžit uhlí i letos a příští rok s možným výhledem až do roku 2025.

„Nejenže to podporuje zaměstnanost, ale hlavně se daří dále nezvyšovat ceny energií v Moravskoslezském kraji. Kdyby těžba nepokračovala, asi sto tisíc domácností by mělo mnohem vyšší náklady,“ okomentoval studie premiér, který před polednem dorazil do Ostravy.

Cena rektora OU

Nejprve v budově ekonomické fakulty debatoval se studenty VŠB-TUO o přímých i nepřímých dopadech války na Ukrajině na Českou republiku a její občany, poté jednal s vedením univerzity o dalším rozvoji i problémech technického školství.

Od technického vzdělávání pak plynule přešel na to humanitněji zaměřené, na Černé louce totiž slavnostně otevřel nový City Campus Ostravské univerzity. A z rukou rektora Jana Laty převzal jako třetí člověk cenu Ostravské univerzity za zásluhy o svobodu a demokracii.

„Nevnímám to jako ocenění politika, ale uznání člověku, který cestou do Kyjeva projevil jednak odvahu, což bychom od premiéra očekávali, ale i vzácný lidský přístup. Udělal, co považoval za správné,“ okomentoval důvody udělení ocenění Jan Lata.

Premiér se revanšoval uznáním na adresu školy. „Ostravská univerzita neustále zlepšuje svou pozici a jméno. Jsem přesvědčen, že nový kampus Ostravu posune mezi přední studentská města a zvýší jeho atraktivitu pro mladé lidi. Už nyní má velký zvuk v celé zemi,“ sdělil před přestřižením pásky.

Hlavní téma: důchodová reforma

Než se Petr Fiala přesunul do průmyslové zóny v Mošnově k prohlídce multimodálního terminálu a poté zpět do Ostravy do Divadla loutek, kde debatoval s veřejností i stranickými kolegy z moravskoslezské ODS, předstoupil před novináře.

Kvitoval před nimi schůzku končícího prezidenta Miloše Zemana s nově zvoleným Petrem Pavlem, shodu na směrování zahraniční politiky a poté se v dotazech věnoval zejména důchodové reformě.

Starší generace ujistil, že pro ně se nic nemění, u čtyřicátníků a mladších lidí je to pak údajně na zváženou.

„Mluvíme o něčem, co se jich dotkne za čtvrt století a tady je na místě přemýšlet o zvýšení hranice pro odchod do důchodu,“ uvedl premiér s tím, že po názorech expertů a analýze ministerstva práce a sociálních věcí nyní bude následovat politická diskuze – a to i s opozicí, s níž podle Fialy musí na stěžejních bodech reformy panovat jasná shoda, aby budoucí vlády podmínky stále neměnily.

„Důchodová reforma měla být provedena už před řadou let, nyní se dělá na poslední chvíli, ale uděláme ji. Předcházející vlády k tomu neměly odvahu. Čelíme však problému, že v roce 2050 bychom mohli mít dluh na důchodovém účtu pravidelně 300 miliard korun, což nejde zaplatit. Reforma zajistí, že jako Česká republika budeme vyplácet důstojné penze i lidem mladším 40 let, které – kdybychom nic neudělali – důstojné penze mít nebudou,“ zopakoval premiér s tím, že ve hře je reálně i rozlišování hranice pro odchod do penze podle náročnosti profesí.