To jsou jen některé z nehod, které se staly během uplynulých pěti let v Postřelmově. Na dvou přejezdech, které se nachází pouhých dvě sta metrů od sebe. Jedno mají tyto nehody společné. Ve všech případech fungovalo světelné zabezpečovací zařízení, přesto nedokázalo srážkám zabránit.

Sérii nehod může být po letech konec. Správa železnic na přejezdy instaluje závory.

Na obec s třemi tisíci obyvateli má Postřelmov výborné dopravní spojení. Už více než deset let se díky elektrifikaci železnice vedoucí přes obec místní přímým vlakem nedostanou jen do Zábřehu nebo Šumperku, ale také do Mohelnice, Olomouce, Prostějova a každé dvě hodiny rychlíkem do Brna.

Modernizace dráhy má však i stinnou stránku. Na trati přibylo vlaků a jezdí rychleji. V bezprostřední blízkosti dvou přejezdů mezi centrem vesnice a místní částí Vyhnálov navíc vyrostly vysoké protihlukové stěny, které zakrývají výhled na přijíždějící vlaky. V obci je přejezdů pět. Ze sedmi nehod od roku 2016 do současnosti se jich pět stalo na těchto dvou.

„V průměru jednou ročně se u nás stane železniční nehoda. Někdy dopadne dobře, jindy tragicky,“ poznamenal starosta Postřelmova Jiří Pumprla.

Osazení příští rok

Vedení obce se už roky snaží dosáhnout zabezpečení kritických přejezdů závorami. V roce 2016 to zástupci Správy železnic a Drážního úřadu odmítli s tím, že přejezdy odpovídají všem předpisům. Nyní se situace změnila.

„Správa železnic dostala nařízeno, že z hygienického hlediska musí omezit vyzvánění. Protože když spadnou závory, zabezpečovací zařízení vyzvánět přestane, prošlo vybudování dvou přejezdů chráněných závorami z Nové na Zahradní a z 1. máje na Vyhnálovskou. Realizovat by se mohly už příští rok. Obec vybuduje chodníky, které na přejezdy navazují,“ sdělil starosta Jiří Pumprla.

Zabezpečení přejezdů závorami potvrdila i Správa železnic.

„Na těchto železničních přejezdech v Postřelmově jsme evidovali zvýšený počet mimořádných událostí. Z toho důvodu a na základě veřejnoprávního projednání Drážní úřad rozhodl o osazení přejezdového zabezpečovacího zařízení závorami. Úpravy obou přejezdů jsou plánované na rok 2022,“ sdělil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.