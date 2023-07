Co má dělat řidič, když železniční přejezd zablokuje porucha závory? Obecné pravidlo říká, že svědek jakékoliv nestandardní události má vytočit linku 112. Jenže co když se zablokovaný přejezd nachází na Osoblažsku, kde není pokrytí signálem mobilních operátorů?

Cestující v linkovém autobuse stažená závora odmítala vpustit do Dívčího hradu. Čekali u přejezdu desítky minut, než jim definitivně došla trpělivost. Vyřešili situaci po svém.

Společnými silami zvedli závoru, aby se autobus mohl opatrně přejet přes úzkorozchodné koleje. Sotva se autobus ocitl za kolejemi, závory se nečekaně zvedly a světelná i zvuková signalizace na přejezdu utichla.

Vypadalo to, jako kdyby cestující z autobusu svým laickým zákrokem závadu nevědomky opravili.

Porucha v Třemešné baví televizní diváky

V soutěži "ireportérů" České televize Ostrava Regiony soutěží také video Kamila Žídka z železničního přejezdu u Třemešné, kde řidiči čekají půl hodiny v koloně na silnici první třídy až je signalizační zařízení pustí dál.

Podobná porucha postihla také železniční přejezd u zastávky Dívčí Hrad. Rozdíl je hlavně v tom, že zatímco přejezd v Třemešné má pouze zvukovou a světelnou signalizaci, ten u Dívčího Hradu byl nedávno doplněný závorami.

„V prvním případě na Osoblažce šlo o poruchu počítačů náprav, v případě Dívčího Hradu pak o výpadek jističe od napájení kolejových obvodů,“ uvedla mluvčí státní organizace Správa železnic Nela Eberl Friebová.

Auto z pasti u závor vycouvá, autobus ne

Na přejezdu u zastávky Dívčí Hrad projel vlak, ale závory zůstaly dole další desátky minut. Řidiči osobních aut se dokázali na úzké silnici otočit nebo vycouvat z kolony, aby se vydali do okolních obcí hledat přejezd bez závor.

Autobus byl bez šance na vytočení, a poruchu nebylo možné ohlásit, když mobily nemají signál. Cestující čekali opravdu dlouho, než se odhodlali řešit svou situaci radikálním zvednutím závor.

Na modernizovaném přejezdu se závorami u zastávky Dívčí Hrad je v betonu letopočet 2022. Připomíná, že na Osoblažce v uplynulých měsících došlo k modernizaci tří přejezdů s celkovou investicí ve výši 48 milionů korun.

Jak funguje zabezpečení přejezdů

„Pokud dojde k jakékoli poruše na příslušném zabezpečovacím zařízení, například k výpadku napájení, přejezd se automaticky spustí do výstrahy. Závory se zavřou a červená světla svítí až do doby odstranění poruchy. Tím je zajištěna bezpečnost na přejezdu. Současně jsou o této skutečnosti informování všichni strojvůdci na dotčené trati. V době poruchy musí přes přejezd, který je v poruše, projíždět maximální rychlostí do deseti kilometrů za hodinu a opakovaně houkat. Snahou našich pracovníků je pak samozřejmě co nejrychlejší oprava a zprovoznění místa události,“ vysvětlila Nela Eberl Friebová jak fungují zabezpečovací zařízení na železničních přejezdech.

Pokud by cestující v autobuse, ale i řidiči uvěznění v koloně u Dívčího hradu měli k dispozici mobilní sigál, jejich postup by zřejmě byl jiný.

„V případě nějaké nestandardní události se řidiči mohou obrátit na linku 112. Tam je krom popisu situace nutné nahlásit i číslo přejezdu – to se nachází na zadní části výstražné značky. Má tvar P a unikátní číslo. Může to být tedy například P138,“ vysvětlila Nela Eberl Friebová správný postup na porouchaném přejezdu v případě, že vaše mobilní telefony fungují.

Správa železnic: "I když zradí technika, máme řešení"

Nela Eberl Friebová také doporučila veřejnosti seznámit se s novým videm, které Správa železnic právě zveřejnila na svém facebooku. Nese název „Jak funguje zabezpečovací zařízení“.

Každý den projede po železnici na 10 tisíc vlaků. Aby se všechny dostaly bezpečně do cíle, pomáhají výpravčím a dispečerům moderní technologie.

Z videa Správy železnice se dozvíme, že takzvaná zabezpečovací zařízení nepřetržitě monitorují situaci na kolejích a přispívají tak k celkové bezpečnosti železnice. Najdeme je na trati, na přejezdech, ve stanicích i v samotných vlacích. „I když nás zradí technika, na každou situaci máme řešení,“ informuje Správa železnic v novém klipu Jak funguje zabezpečovací zařízení.