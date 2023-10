„Všimli jste si, že zavádíme modernistický prvek - Pražský výběr karaoke? Takže pěkně zpívejte s náma, texty jsou vám plně k dispozici," vyzval zpěvák Michael Kocáb publikum ve vyprodaném sálu klubu Kofola 13. října. Nad hlavami Pražského výběru se skutečně rozsvítily názvy ulic Plzeňská a Francouzská, Těšnov a Novodvorská. Betlémská, Jarov, Soudní, Žitná, Ruská a Dolní.

Karaoke s Pražským výběrem v Kofole 13. října 2023 | Video: František Kuba

„Pražákům, těm je tu hej, ty nikam nezablouděj," skandoval plný sál refrén společně s Pražským výběrem. "Všichni v kapele jsou legendy, kromě mě. Tak kdo by si s nimi rád nezazpíval," vysvětlil Michal Kocáb fanouškům, jak významná je to událost, když si můžete zazpívat společně s Pražským výběrem jeho nestárnoucí songy.

Toto „karaoke" s Pražským výběrem patří mezi hudební události roku 2023 nejen v Krnově, ale i v rámci republiky. Hudební legenda Pražský výběr totiž moc často nekoncertuje. Muzikanti Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Klaudius Kryšpín a Jiřím Hrubeš mají kromě Pražského Výběru vlastní úspěšné projekty.

Pražský výběr koncertoval v Krnově potřetí. Také oba předchozí koncerty v roce 1982 a 2005 byly pro provozovatele Kofola Music Clubu Martina Hradečného nezapomenutelný zážitek. Uplynulo rovných dvacet let od chvíle, kdy se krnovský hudební klub přejmenoval na Kofolu. Kulaté výročí se rozhodl oslavit právě s Pražským výběrem.

Když Martin Hradečný před čtyřiceti lety navštívil první krnovský koncert Pražského Výběru v Divadle Julia Fučíka, bylo mu třináct let.

Krnov 1982: Pražský výběr v divadle Julia Fučíka

Nedávno se na youtube objevila nahrávka Pražského výběru z roku 1982, když koncertoval v Krnově. Oživila vzpomínky Martina Hradečného, kterému tehdy bylo dvanáct nebo třináct let. Pražský výběr v dobách socialismu experimentoval, kam až může jeho výstřední crazy styl a novovlnná legrace zajít.

„Hráli tehdy v divadle Julia Fučíka s OK Bandem a Marcelou Březinovou. Po Katapultu ve Slezském domově to byl můj teprve druhý koncert v životě. Tehdy jsem ještě Pražský výběr neznal, ale chodil jsem do krnovského oddílu sportovního potápění, a tam se to rozkřilo. Starší zkušenější kamarádi říkali: víš co to je v divadle za kapela? Oni se malujou! Divil jsem se: Fakt? Jako Kissáci? Komunistický režim všechno cenzuroval, takže jsme byli hotoví, že opravdu existuje česká kapela, co si vylepšuje image očními stíny, nebo co to bylo,“ vzpomíná Martin Hradečný, který si dodnes vybavuje bílý plakát s červeným nápisem Pražský výběr.

„Pamatuji si ho jako dnes, protože s ním je spojená úsměvná historka. Přesně vybavuji, jak do divadla přišel zmatený děda, který z plakátu pochopil, že Pražský výběr je nějaké symfonické těleso. Jezdili k nám do Krnova různí umělci z Prahy, tak mu to vyznívalo z názvu a ze stylu plakátu, že jde na vážnou hudbu. Ještě si po letech pamatuji scénku, jak se Michal Pavlíček v jednu chvíli zamotal do šňůry od kytary, že ho po odehrané písničce museli pomáhat ven,“ směje se Martin Hradečný. O pár let později studoval v Hradci Králové, kde zase zažil úplně poslední koncert Pražského výběru, než ho komunističtí ideologové definitivně zakázal. Pak Pražský výběr na dlouho skončil s veřejným hraním.