„Jako hejtmani v ostatních krajích z toho nemůžeme mít radost. Je to jisté politické gesto, které učinil pan primátor vůči vládě… Někdo to odpracovat musí, takže to budou ostatní asistenční centra, která musí zůstat otevřená,“ sdělil Deníku Ivo Vondrák a dodal, že v úterý 15. března přišlo do KACPU v Ostravě na Černé louce 73 uprchlíků.

„Nejsme v situaci, že bychom tato asistenční centra mohli zavírat, takže z tohoto pohledu je to nefér,“ podotkl moravskoslezský hejtman.

Ivo Vondrák připomněl, že v asistenčních centrech jsou služby, které uprchlíci potřebují. „Administrace vyžaduje nějaké systematické řešení a pro nás je velmi důležitá skutečnost, že součástí našeho asistenčního centra je ubytování. I díky tomu nemusíme stavět nějaká stanová městečka jako v Praze nebo jiných krajích. Prověřování lidí odkud přichází si vyžaduje nějaký čas, a to ubytování v asistenčním centru umožní těm lidem, aby měli kde počas toho procesu přečkat,“ vysvětlil důležitost ostravského asistenčního centra hejtman Ivo Vondrák.Hejtman Moravskoslezského kraje si nemyslí, že by pražského primátora ještě někdo mohl přesvědčit, aby své rozhodnutí změnil.

„Je to jeho, řekněme, nějaký spor s vládou. Osobně si myslím, že vláda by skutečně mohla řešit některé věci rychleji. Před nějakou dobou jsme dostali návrh jakéhosi způsobu přerozdělení uprchlíků, ale od té doby se v tom nic dalšího neudálo. Myslím si, že nikdo z Ukrajinců doteď neví, jaké je rozložení školských kapacit nebo kapacit zaměstnání. A to by podle mě měla vláda napravit. To je její povinnost,“ uzavřel Ivo Vondrák.