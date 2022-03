První přílet po obnovení linky doprovázela slavobrána, kterou na pojíždějící letadlo stříkají hasící vozy. Jedná se o tradici v letectví, ke které dochází při významných událostech, oslavách, nebo právě při otevírání nových linek. Zhlédnout ji byli zástupci Moravskoslezského kraje, letiště, letecké společnosti a další významní hosté.

Zpět do Varšavy se na palubě letounu ve speciálním zbarvení propagujícím oblast Podkarpatí vydalo kolem třiceti pasažérů.

„Spojujeme Moravskoslezský kraj letecky s celým světem a přinášíme společně s LOT Polish Airlines konektivitu, po které je výrazná poptávka mezi obyvateli i firmami v našem i vedlejších krajích,“ uvedl Jaromír Radkovský, generální ředitel Letiště Ostrava, a.s. „S jedním pohodlným a krátkým přestupem tak cestující mohou doletět například do Amsterdamu, Bruselu, Frankfurtu, Paříže, ale také třeba do New Yorku, Chicaga nebo Toronta. Letenky jsou v současné době v prodeji od necelých 800 Kč na stránkách letecké společnosti,“ dodal Stanislav Bujnovský, obchodní ředitel Letiště Ostrava, a.s.

„S potěšením oznamujeme návrat linky Ostrava - Varšava. Česká republika je jedním z nejdůležitějších obchodních partnerů Polska. Z důvodu geografické blízkosti obou zemí je povinností zajistit co nejpohodlnější spojení - a právě takové jsou přímé lety flotily společnosti LOT Polish Airlines. Toto spojení bude přínosem i pro tranzitní cestující. Pro cestující do Amsterdamu, Bruselu, Osla, Kodaně, Curychu nebo jiných měst západní Evropy je to značný komfort. Turistické kvality hlavního města českého Slezska nelze nezmínit - ne nadarmo se často objevuje v seznamech nejzajímavějších míst České republiky. Díky tomu počítáme s oživením turistického ruchu - cestám do Ostravy budou jistě přát nejen přímé lety, ale i roční období“ uvedl Krzysztof Moczulski, tiskový mluvčí a ředitel kanceláře pro firemní komunikaci LOT Polish Airlines.

Lety na této trase budou obsluhovat letadla Embraer 170/175 a Bombardier Q400 s kapacitou 70 až 82 sedadel ve třech cestovních třídách.

„Pro manažery, obchodníky, ajťáky, vědce, sportovce i turisty potřebujeme pravidelné letecké spojení do destinace, ze které je možné dostat se do celého světa. Pravidelná letecká linka s významným mezinárodním dopravním uzlem zlepší dopravní dostupnost regionu, pomůže udržet v kraji dnešní investory a přilákat nové. Varšava takovým místem bezesporu je a společnost LOT, která je členem Star Aliance, navíc nabízí jednoduchý a garantovaný přestup na jednu letenku, což jistě ocení všichni cestující. Jsem proto moc rád, že se podařilo obnovit pravidelné letecké linky do Varšavy, které byly kvůli covidu-19 přerušeny,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Letenky na linku Ostrava-Varšava jsou dostupné ve všech prodejních kanálech, mimo jiné na webových stránkách www.lot.com, v kontaktních centrech LOT, kancelářích LOT Travel a v cestovních agenturách.