Letní výjezdy autobusem na Praděd až k vysílači letos zajišťuje společnost Umbrella City Lines. Přestože využívání této služby je omezeno věkem, a jízdenku si mohou koupit pouze senioři nad 65 let a držitelé průkazu ZTP, zájem je obrovský.

O "seniorbus" na Praděd je velký zájem. 28.6. 2023 | Video: František Kuba

Také ve středu 28. června vyjel zelený „seniorbus“ na Praděd zaplněný cestujícími do posledního místa. Naštěstí díky rezervačnímu systému nikomu nehrozí, že na někoho v autobuse nezbude sedadlo.

Ve "vrcholové knize" ve vysílači na Pradědu jsou vzkazy z celé republiky i z Polska.

Ve středu k nim přibyly také pozdravy Klubu důchodců z Uherského Hradiště, který si rezervoval většinu míst v autobusu. Senioři ze Zlínského kraje se rozhodli vyrazit do Jeseníků a ubytovali se v Ludvíkově. Když zjistili, že můžou vyjet autobusem až na Praděd, zájem o rezervaci jízdenek byl velký.

"Je nás tady ze zájezdu 42 lidí z Klubu důchodců Uherské Hradiště. Až nahoru k vysílači samozřejmě nejela celá výprava. Někteří už Praděd znají z předchozích let, takže se jim už znovu nahoru nechce, a jiní se zase raději projdou pěšky, než by seděli v autobuse. Pro ty, kteří už Praděd nevyjdou, nebo si netroufají vzhledem k nejistému počasí, je autobus skvělá nabídka. Všem ho můžeme doporučit. Jezdíme do Jeseníků každý rok, takže to tu známe. Každý už sám odhadne, jestli se cítí na pěší túru nebo využije autobus. Letos jsme si chtěli z Pradědu prohlédnout hlavně nádrž elektrárny Dlouhé Stráně, kterou jsme navštívili loni. Jen aby byla otevřená vyhlídková věž. Zdá se, že se sem blíží mlha,“ představují svou partu aktivních seniorů členové Klubu důchodců z Uherského Hradiště.

"Přepravit se autobusem k vysílači mohou pouze občané starší 65 let a také osoby s průkazem ZTP bez omezení věku. V autobuse je také místo vyhrazené pro cestujícího na vozíku," informoval o podmínkách přepravy autobusem na vysílač Praděd Jan Širc, zástupce společnosti Umbrella City Lines.

Do autobusu směr vysílač lze nastoupit každou středu v Karlově Studánce z dolního parkoviště v 9.45, na zastávkách restaurace Hubertus v 9.50 a na parkovišti Hvězda v 10 hodin. Na Ovčárně už autobus nezastavuje.

K vysílači na vrcholu Pradědu dojede autobus kolem 10.30. Tady budou mít výletníci dost času třeba na oběd v restauraci a návštěvu vyhlídkové plošiny ve výšce 72 metrů. Za příznivého počasí odtud zahlédnou daleké Krkonoše, Beskydy i Malou Fatru.

Na zpáteční cestu od vysílače na Ovčárnu autobus vyjíždí ve 12.15. Cena výjezdu je 250 korun na osobu. Rezervace míst a prodej jízdenek je možný pouze přes rezervační systém dopravce Umbrella City Lines.