Je to obec plná paradoxů, kde turistický ruch vystřelil ceny nemovitostí do závratných výšin a developeři hledají každou skupinu, jak ubytovací kapacity ještě navýšit. První otázka na starostu Ondřeje Holuba se přímo nabízí.

Pane starosto, máte ve svém katastru kultovní horu Praděd, kterou navštěvují turisté z celé republiky. Jaké to je mít ve své obci turistické centrum celonárodního významu?

„Praděd a vlastně celý vrch Jeseníků si žije vlastním životem téměř nezávisle na nás. Je to sice v našem katastru, ale jako obec tam nevlastníme téměř žádné pozemky. Například komunikace z Ovčárny na Praděd je majetkem Českých radiokomunikací. Provoz a údržbu si řeší sami. Hotely kolem Ovčárny, třeba Figura i Barborka, to všechno je náš katastr, ale ne náš majetek. Jsme účastníky řízení, když tam majitelé něco chtějí vyřizovat. Teď třeba zrovna řešili zdroj vody. V minulosti třeba likvidaci odpadních vod na Pradědu. Nemáme vlastní stavební úřad, takže to řeší za nás Rýmařov. Ten v rámci různých řízení komunikuje s ochranáři CHKO Jeseníky i s námi. Kůrovcové zásahy u nás zase primárně řeší Lesy ČR."

Malá Morávka má největší katastr v okrese a navíc má na svém území převýšení 900 metrů. Máte pane starosto přehled o podobných rekordech?

"Nejnižší bod Malé Morávky sice neznám přesně, ale bude to na nejjižnějším cípu našeho katastru u čističky odpadních vod. Praděd má 1492 metrů. Nevím, jestli už někdo porovnával obce podle převýšení, ale možná na nějaký geomorfologický rekord aspirujeme. Asi by se v Krkonoších našel podobný případ, ale moc podobných obcí nebude. Nám to přijde normální, když v Malé Morávce kvetou stromy a na Pradědu sněží na lyžaře. Je to pěkné, když máme na starosti jeden z největších katastrů vůbec, ale je potřeba zdůraznit, že většinu našeho území tvoří neobyvatelné kopce, skály a lesy."

Malá Morávka je známá hlavně díky zdejším moderním sjezdovkám, ale přijíždí sem také řada běžkařů. Jaké má obec zkušenosti s údržbou běžeckých tras?

„My běžecké trasy upravujeme už asi 17 sezon. V tříletých cyklech žádáme kraj o dotaci. Je tam spolufinancování, takže se o náklady na běžecké stopy dělíme s krajem. Ročně to představuje provozní náklady kolem půl milionu korun. Upravujeme dvěma rolbama, které jsme si také pořídili s dotací. To běžkování už nás to stálo plno peněz, ale zastupitelé si uvědomují, že žijeme z cestovního ruchu, který vyžaduje velkorysé investice. Pouštíme se také do úpravy úseků, kam se rolba nedostane, takže pro tyto účely máme i čtyřkolku a skútr. Třeba z Alfrédky na Jelení Studánku je to velmi úzké. Máme tu nadšence, kteří potřebám běžkařů rozumí a je na ně spoleh."

Zaznamenali jste zvýšenou návštěvnost běžkařů?

„Je pravda, že běžkařská komunita se nám rychle rozrůstá. Vleky zavřené během covidu přispěly k tomu, že dnes je běžkování masový sport. Je to dobře, protože podle našich zkušeností běžkař je slušný turista. Nenechává odpady, drží se vyznačených tras a nedělá problémy. Jsou to dobře investované peníze.“

Běžkaři i sjezdoví lyžaři bývají často také automobilisté. Jak se dařilo silničářům zvládat údržbu v uplynulé zimní sezoně?

"Od té doby, co se dají e-maily posílat z telefonu, si to obzvlášť užívám. Nevím, jestli víte jak vypadají silnice v Jeseníkách v zimě. Silničáři se sice snaží, ale v únoru, když napadl hodně mokrý sníh, tak jim to na začátku nějak uniklo. V Karlově se nesmí solit, takže když se tam mokrý sníh slepí a vytvoří dvaceticentimetrovou vrstvu ledu, jsou silnice téměř nesjízdné. V ledu se vytvoří tak hluboké koleje, že pak auta drhnou podvozkem. Silniřáři to museli v noci lámat nějakým grejdrem a bagrama. Do toho jarní prázdniny a hromada nervózních lidí, co v koloně popojíždí na jedničku, aby si užili zimních Jeseníků. Co já jsem dostal mailů odeslaných i mobilů. Když si řidič potřebuje zchladit žáhu, jako první koukne co je to za obec, kterou právě projíždí, a najde si kontakt na starostu. Maily řidičů mi chodily i po deváté večer. Lidi to mají napsané a odeslané hned v autě, než je přejde naštvanost. Kdyby museli jako za starých časů počkat se stížností, až bude po ruce papír, pero, dopisní obálka, známka a poštovní schránka, tak je vztek dávno přejde a vykašlou se na to. Dnes ale musím každému vysvětlovat, že to není obecní, ale krajská silnice a že se tam nesmí solit. Poděkuji řidičům za upozornění a jen čekám, jak mi příště z mobilu oznámí, že třeba na našem chodníku šlápl na psí exkrement.“

Milovníci Jeseníků si často stěžují, že kyvadlová doprava mezi Občárnou a Hvězdou už naráží na své limity. Nastávají situace, že se všichni do autobusů nevejdou. V minulosti údajně vznikly nikdy nerealizované projekty, jak zpřístupnit okolí Pradědu jinou alternativou. Můžete je zrekapitulovat?

„Těch úvah a projektů o nějaké jiné alternativě obsluhy Ovčárny byly spousty. Dokonce se zvažoval i tunel z Hvězdy na Ovčárnu. To byla jen taková megalomanská fantazie, co už je dávno pryč, ale existovaly i další reálnější varianty. Navrhovaly se různé kabinkové lanovky kolem dnešní silniční komunikace nebo údolím Bílé Opavy, ale nikdy nedošlo ke shodě s ochranáři. Ekonomický argument byl, že vzhledem k obrovským nákladům to zas tak velkou úlevu horám nepřinese. Také vrcholové partie Jeseníků mají svou kapacitu a nějaké přirozené limity. Z ekologického hlediska kouřící hlučné autobusy mohou nahradit tiché elektrobusy a bude to mít stejný efekt jako kabinka nad stromama. Komunikace z Hvězdy na Ovčárnu tam vždycky musí zůstat zachovaná, ať už se lanovka postaví nebo ne. Už jen kvůli zásobování hotelů a dostupnosti hasičů. Z pohledu ochranářů by lanovka byla jen duplicitní nabídka dopravy, která ještě zhorší současný stav. Navíc by v takovém terénu byla velmi náročná na údržbu a opravy. Musíme se s mířit s tím, že cesta na Ovčárnu nikdy nebude mít takovou kapacitu jako třeba silnice na Červenohorské sedlo. Z pohledu ochrany přírody je to vlastně dobře, když je přístup auty nějak zastropovaný. Nedělejme z hor disneyland. Právě proto si vážíme velkých hor, že jsou těžko dostupné.“

Zmínil jste alternativní trasy z Hvězdy nebo z Karlovy Studánky. Zvažovala se dostupnost Ovčárny také z jiných směrů?

„Jeden projekt řešil kabinkovou lanovku z Karlova, konkrétně od parkoviště u Pawlina. Tam měla být dolní stanice. Od ní měly vést sloupy lanovky do Velkého Kotle. Měly ho obejít po straně a pak přes Vysokou holi a kolem Petrových kamenů na Ovčárnu. To už je ale hodně dávno, co se o tom uvažovalo. Úvahy skončily hned na začátku, ve fázi nějaké úvodní studie. Také se uvažovalo o rozšíření parkovacích míst, aby se ulehčilo Hvězdě. My ani sousední Karlova studánka nemáme v územním plánu plochy na další parkoviště. Musíme si jasně říct, jestli vůbec chceme obětovat další dva hektarů lesa, abychom přivedli do Jeseníků další auta.“

Snad ve všech obcích se při rozhovoru s panem starostou dostaneme k tématu kanalizace, čistička a odpadní vody. Jak je na tom Malá Morávka?

"Co nás skutečně trápí je nedokončená kanalizační síť. V posledních letech ale pomalu opouštíme původní koncept centrální kanalizace, protože náklady na tak obrovské území jsou už těžko akceptovatelné. Podporujeme stavbu malých lokálních čistíren odpadních vod. Nepotřebujeme mít v zemi kilometry drahých trubek. protože snes už i malé čističky mají vysokou účinnost. Jednak u nás v horském terénu narazíte na spoustu technických problémů, když chcete kanalizaci vykopat a vyspádovat, ale především se musí tak nákladné dílo také udržovat. Ty náklady musíme promítnout do stočného. Když jsem nechal propočítat nákladovost dokončení kanalizační sítě, tak to před pěti lety vycházelo na 60 milionů. Dotaci ale dostanete jen na trvale žijící občany, kterých je tu pár. Za této situace nám připadají malé lokální čističky jako nejvýhodnější řešení."