Saudská Arábie odmítá muslimské poutníky, pro které je návštěva Mekky náboženskou povinností. Papež uděluje audience přes internet a promlouvá k poutníkům řídce rozptýleným po náměstí z velkoplošné obrazovky. V bibli se píše o uzdravování nemocných. Není divu, že mnozí křesťané vyhání nemoci ve jménu Ježíše a dávají zdravotní stav do souvislosti s obrazy svatých.

Novopečený katolík Jiří Ovčáček na svůj twitter převzal zprávu polského episkopátu, ve které biskupové píšou: „Když se v roce 1652 epidemie moru přiblížila, Varšavané do městské brány umístili obraz Panny Marie Milostné, patronky Varšavy a ochránkyně Polska. Modlili se za zázrak zapuzení moru. Prosby byly vyslyšeny.“

To už bylo trochu moc i na zbožné Poláky. Těžko brát církev vážně, když její biskupové věří pohádkám ze 17. století. Diskutující doporučili biskupům otestovat, která ze slavných madon je proti koronaviru nejúčinnější. A přidali pár dalších vzkazů: „Až vás infekce nakazí, to bude teprve boží plán.“ „S Pannou Marií se hned cítím bezpečnější, ale pro jistotu ještě zapálím hromničku.“ „Ochránkyni Pannu Marii za války nebylo moc vidět, když zahynuly miliony Poláků, tak teď to snad bude lepší.“ Zajímavá diskuse. Proč to ten konvertita Ovčáček vlastně sdílel?