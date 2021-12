Karolína Kopíncová to potvrdila na svém facebooku a poděkovala všem, do jí pomáhají s přípravami. „Finále @missworld 2021 je posunuté. Je to oficiální a potvrzené. Je mezi námi příliš mnoho pozitivních kandidátek na covid, ale i lidí přímo z organizace. Mělo by proběhnout někdy během příštích 90 dní. Uvidíme, jak vše bude. Všichni jsme smutní a naše vyjádření píšeme se slzami v očích,“ napsala k aktuální situaci Kopíncová, která už loni v soutěži Miss Czech Republic musela kvůli covidu oželet soustředění v Zanzibaru a přizpůsobit se různým omezením a improvizacím.