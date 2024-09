Na Krnovsko míří rychlá pomoc. Do Krnova vyrazí ještě v neděli konvoj se základními potravinami. V oblasti operují i čtyři vrtulníky, kteří evakuují občany, jež to nestihli nebo evakuaci odmítli a teď potřebují pomoc.

Po podvečerním jednání krizového štábu kraje to oznámil hejtman Josef Bělica. „Na Krnovsku je situace stále kritická. Organizujeme dodávky nejnutnějších věcí do Široké Nivy, která je prakticky odříznutá od světa,“ řekl hejtman.

Do Krnova vyrazí z Ostravy zásobovací konvoj pěti hasičských aut s vysokou brodivostí. „Poveze základní potraviny, ale také například elektrocentrálu. Objednávali jsme i satelitní telefon, protože jsou zde problémy s mobilní sítí. Ale jeden z mobilních operátorů nám přislíbil, že komunikace by měla být co nejdříve obnovena,“ dodal hejtman.

Rozlitá voda se dostala i do krnovské nemocnice. „Problémem byl výpadek napájení, takže bylo nutné pacienty, kteří jsou závislí na řízené ventilaci, transportovat jinam,“ sdělil Radim Kuchař, krajský ředitel hasičů.

Velké štěstí měla pětice hasičů z Jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Krnově, která se na podemleté silnici převrátila s Tatrou. „Podařilo se jim dostat na střechu a dát znamení vrtulníkům, které v tu dobu kroužily nad městem,“ popsal příběh se šťastným koncem krajský ředitel hasičů.