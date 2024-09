Michal Krestýn dnes 21:15

Jak se v pondělí dostat do práce nebo do školy. Ve vodou zatopeném Krnovsku a Bruntálsku to bude velký oříšek. Uzavřená je totiž kvůli povodním spousta silnic napříč regionem. V zaplaveném Krnově zůstanou v pondělí zavřené všechny školy, školky i školní jídelny.