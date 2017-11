Povodí Odry o přeložce silnice v Heřminovech toho moc neví

Aby v Nových Heřminovech mohla začít stavba nádrže, musí být nejdřív dokončena miliardová přeložka silnice do Zátoru. Podle původního harmonogramu se měla přeložka silnice Zátor - Nové Heřminovy realizovat v letech 2013 až 2015, ale zatím ještě nezačal ani výkup pozemků.

Proto šli občané Nových Heřminov na schůzku svolanou Povodím Odry do restaurace Clondike s očekáváním a zvědavostí.

Od zástupců Povodí Odry se dozvěděli, jaké archeologické objevy provází výstavbu nádrže Loděnice, jak se v Brně testuje zmenšený model přehrady nebo jak to vypadá s projektovou dokumentací pro vodní dílo Nové Heřminovy.

Zástupci Povodí Odry připravili řadu vizualizací přehrady, ale nikoho nenapadlo vzít plánek s trasou přeložky silnice. Heřminovští občané očekávali také písemné podklady k přeložce, nad kterými lze diskutovat, koho z nich se týká a jak. Proto neskrývali zklamání.

„Po pravdě my jsme tu přeložku neprojektovali. Všechno zajišťovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podle našeho návrhu. My jsme výsledky jejich práce pouze přebírali,“ krčil rameny projektant Jiří Švancara.

Podle investičního ředitele Miroslava Janoviaka bude Povodí Odry vykupovat pozemky pro přeložku, ale ještě neví které. „Do konce roku se teprve sami dozvíme, v jakém rozsahu jsou nutné trvalé zábory,“ doplnil kolegu Janoviak. „Tak proč jste nás svolali, když to ještě sami nevíte?,“ šumělo mezi občany v sále.

Situaci se pokusil uklidnit generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč: „ŘSD má na internetu pěknou aplikaci, kde si můžete obchvat Nových Heřminov spustit a projekt se po něm,“ doporučil občanům jak se mohou dozvědět víc o trase přeložky.

Odkaz na web ŘSD nadzvedl seniory bez internetu. „My bez internetu se na to podívat nemůžeme. To si to mám pustit doma v rádiu? Nejdřív nám pošlete pozvánku na aktuální informace, a pak kličkujete, že sami nic nevíte a teprve zjišťujete, jak to bude s přeložkou.

Před pěti lety jsem se poprvé ptal, jak bude řešen obchvat. Už tehdy jsem od Povodí Odry slyšel: to nás nezajímá, to ať si vyřeší ŘSD. Každý by si měl nejdřív udělat přístupovou cestu a až potom hloubit díru. Vy si tu nejdřív řešíte hráz a až potom kudy ji objet? To přece není normální,“ zhodnotil informace poskytované Povodím Odry senior František Sekanina.

Mladší občané s přístupem na internet zase upozornili generálního ředitele Povodí Odry, že ŘSD má na svém webu zmíněnou vizualizaci přeložky silnice do Zátoru spojenou s vizualizací tunelového obchvatu Nových Heřminov.

Obchvat s tunelem pod vrchem Hříběcí byl původně občanům Heřminov představen jako kompenzace za újmy způsobené přehradou.

Vládní usnesení v roce 2011 ale nařídilo hledat úspory v projektu přehrady. Vyškrtnutí výstavby nákladného tunelového obchvatu pak bylo následně prezentováno jako zlevnění přehrady o miliardu. Přesto ŘSD ve své vizualizaci nadále ukazuje přeložku silnice do Zátoru s návazností na zrušený obchvat Heřminov jako jeden provázaný projekt.