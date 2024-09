Pomoc z Prahy dorazila do obcí Zátor a Brantice. | Video: Deník/Anna Bušková

Je středečních osm hodin ráno a před radnicí Prahy 9 už stojí připravená dodávka, do které nakládá místostarosta Adam Vážanský s kolegy první várku materiální pomoci. Spolu s několika dalšími auty bude vyrážet na Bruntálsko v Moravskoslezském kraji, které v minulých dnech postihla extrémní povodeň. Deník se na cestu přidal.

Zasažené obce Zátor i Brantice samy Prahu 9 kontaktovaly s žádostí o pomoc, ta souhlasila. „Chtěli jsme darovat konkrétní pomoc konkrétním obcím,“ říká Vážanský, který materiální pomoc koordinuje.

Košťata, kbelíky, rukavice, holínky, pitná voda. Z Prahy vyráží celkem pět aut, zaplněných tím nejnutnějším, co obce momentálně akutně potřebují. „Součástí pomoci jsou také vysoušeče, čerpadla na vodu a elektrocentrála, kterou zapůjčila stavební firma Bratři Gallové & spol. z Prahy 9,“ uvedla Marie Kurková, mluvčí MČ Prahy 9.

„Zároveň s touto pomocí putuje do obou obcí technika a humanitární materiál z prostředků Správy služeb hl. m. Prahy, o kterou jsme požádali. Za to velmi děkuji,“ doplňuje Vážanský.

Jak se náš konvoj blíží k zasaženým oblastem, rozdíl mezi klidným slunečným ránem a zdevastovanou krajinou se stává čím dál zřetelnější. Míjíme popadané stromy i zaplavená pole.

Ve Valšově se s humanitární konvojem setkává jedna z místních koordinátorek paní Hájková, ta nás má do cíle navést oklikou. „Hlavní cesta je momentálně neprůjezdná, je to absolutní katastrofa,“ říká.

Do obce Zátor přijíždíme v pět hodin odpoledne. K zaparkovaným vozům s humanitární pomocí se začínají sbíhat první lidé. Ti začínají postupně vykládat náklad a skládat ho do přilehlé hasičárny. Nedaleko celé dění pozoruje jedna z místních obyvatelek, za ruku ji drží malé dítě.

„Je to hrozné, situace je o dost horší, než v roce 1997. Při první vlně, která přišla v sobotu, jsme se nechtěli evakuovat, pak ale nebyla jiná možnost,“ posteskne si. „Nechali jsme všechno tak, jak to bylo. Teď se do domu nemůžeme vrátit.“

Stejně jako ona musí i ostatní sousedi počkat na statiky i hasiče, protože v jejich oblasti uniká plyn, a nikdo neví odkud. „Hasiči nás na chvíli pustili zpět, abychom si vzali aspoň to nejdůležitější. V kuchyni nám po vodě plave miska s tousty od nedojedené večeře,“ popisuje obyvatelka obce svou tíživou situaci.

Zátor postihla záplavová vlna v minulosti již několikrát. Nejničivější byla povodeň v roce 1996 a rok později v roce 1997, kdy se obec stala spolu s Troubkami symbolem tehdejší katastrofy.

V nedalekých Branticích, na které se často zapomíná, je situace neméně katastrofální. „Ve většině domů byla lidem voda po pás. První vlna přišla zhruba v sobotu, kdy se evakuovalo pouze 40 lidí, zbytek chtěl zůstat ve svých domovech. Při druhé vlně ale nebyla jiná možnost, než odejít,“ uvádí místostarostka Brantic Jiřina Heinischová.

„Byla to strašná bezmoc, několik domů půjde k zemi. Situace se opakuje poněkolikáté a lidé kolabují, už se s tím nezvládnou srovnat,“ doplňuje jedna z místních obyvatelek.

Spolu s místostarostkou projíždíme zbytek obce, který připomíná spíše apokalyptický film. Na stromech visí auta, cesta je místy jen samé bahno, lidé se s kolečky snaží vynášet trosky ze zahrad.

Problémem v obou obcích bude hlavně elektřina. Povodeň poničila rozvody a podle odhadů se místní dočkají elektřiny až za dva měsíce. „Ti, co mají doma krb nebo kamna, mají štěstí, nevím, co budou dělat ostatní. Bez elektřiny se tu nebude dát v zimě být,“ sdílí své obavy muž z Brantic.

Situace by podle názoru většiny obyvatel mohla být o dost lepší, kdyby se v Nových Heřminovech postavila přehrada. O její výstavbě se několik stran dohaduje od povodní v roce 1997.

Ačkoliv byla materiální pomoc z Prahy 9 okamžitě přerozdělena, Brantice i Zátor zoufale potřebují těžkou techniku a pomoc dobrovolníků, kteří by jim pomohli se znovu postavit na nohy. Případní dárci mohou přispívat třeba v rámci sbírky obce Brantice.

https://www.darujme.cz/povodenbrantice