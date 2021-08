Hlavní pouť se v Rudě koná první srpnovou neděli. Letos 1. srpna poutníkům počasí nepřálo. Během hlavní mše se rozpršelo tak, že křížovou cestu nakonec věřící museli absolvovat jen v kostele.

Všechny turistické průvodce doporučují v Rudě navštívit romantickou křížovou cestu, která vede od kostela až na Křížový vrch. Jde o zvláštní barokní skvost. Jednotlivá zastavení totiž mají podobu srdce vytesaného z pískovce. Nápisy na zastaveních jsou v němčině.

Ježíšova cesta na kříž

Co je to vlastně křížová cesta? Čtrnáct zastavení tvoří symbolickou cestu, která sleduje příběh Ježíše Krista od Pilátova soudu přes ukřižování na Golgotě až po uložení těla do hrobu. Ve středověku všichni zbožní křesťané toužili podniknout cestu do Jeruzaléma, aby na vlastní oči viděli místa, kde Ježíš Kristus svým utrpením na kříži vykoupil lidstvo a kde vstal z mrtvých. Nebyl to zážitek vhodný pro každého. K tak dlouhé a nebezpečné cestě byla potřeba velká odvaha, dobré zdraví a spousta peněz.

Proto se objevil nápad, jak uspokojit duchovní potřeby nemajetných křesťanů. V Evropě se začaly stavět repliky Božích hrobů, Golgoty a dalších míst známých z evangelia. Jejich propojením se zrodila standardní křížová cesta, jakou známe dnes.

Rychtářův kočár se zřítil

Na našem území je nejstarší dochovaná křížová cesta na Svatém kopečku u Mikulova z roku 1623. Ta v Rudě u Rýmařova je z roku 1760. Nechal ji postavit zbožný rychtář Jiří Gröschelsberger jako poděkování, že přežil nehodu, když se jeho kočár tažený koňmi zřítil do propasti.

Největší oprava křížové cesty proběhla v letech 2008-2009 pod dohledem restaurátora Ladislava Werkmana.

Před třemi lety bylo celé poutní místo ¨Ruda u Rýmařova včetně křížové cesty a kostela prohlášeno národní kulturní památkou. Leží téměř na hranici mezi Moravskoslezským a Olomouckým krajem.