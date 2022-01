Krnovští křesťané, kteří ve volném čase zvelebují poutní místo Cvilín, na Vánoce udělali radost sobě i ostatním. Pořídili zbrusu nový betlém. Vystavili ho v kapličce u cvilínských schodů, aby se s betlémem mohli potěšit zbožní poutníci, místní, náhodní kolemjdoucí, pejskaři, běžci i turisté na výletě. Pravidelně chodili betlému vyměňovat baterie do osvětlení, protože do kapličky není zavedena elektřina.

Ani zamčené mříže neodradily zloděje, který nový betlém z kapličky ukradl.Proč by někdo kradl nový betlém? Není to přece starožitnost ani umělecké dílo, které se dá zpeněžit. Copak někdo chce vědomě trávit příští vánoční svátky s kradeným betlémem? Nebo šlo o vandalství, které žádný racionální důvod nepotřebuje? Byla to byla hloupá hra výrostků? Čin kleptomana? Případ, kdy příležitost dělá zloděje? Nebo vzkaz někoho, komu vadí křesťanská symbolika poutního místa? Takové otázky si teď kladou všichni, kdo se na opravách a oživení cvilínské kapličky podíleli.

„Ty sošky byly ze sádry nebo z nějakého podobného materiálu. Kaplička u cvilínských schodů je proti vniknutí zabezpečena okenicemi a většinu roku jsou dveře zamčené, ale na svátky jsme ji nechali otevřenou 24 hodin denně. Zamykala se jenom mříž ve dveřích, aby se kolemjdoucí kdykoliv mohli potěšit pohledem na betlém. Šel jsem tam už naposledy vyměnit baterky osvětlení, než betlém odstěhujeme. Podle tradice mohou být betlémy vystavené pouze do Hromnic, tedy do začátku února,“ uvedl Jan Poles, který v sobotu 29. ledna ráno našel mříže kapličky vysazené.

Čekal ho smutný úkol oznámit přátelům z křesťanské komunity, že betlém je pryč. Způsobená škoda je kolem pěti tisíc korun.

Národní kulturní památka

Poutní vrch Cvilín je z dály viditelná dominanta Krnova. Před čtyřmi lety bylo toto poutní místo prohlášeno národní kulturní památkou. Poutní kostel s křížovou cestou a kapličkami je každoročně cílem desítek autobusů s českými i polskými poutníky.

O duchovní život zde pečuje řád minoritů. Křesťanům je zde k dispozici Poutní dům sv. Josefa. V rámci cestovního ruchu má poutní místo Cvilín velkou podporu také ze strany města Krnova. Aktuálně probíhá výběrové řízení na správce čerstvě opravené cvilínské rozhledny. Sportovci zde pořádají oblíbený běh po pověstných 220 schodech. Svá díla zde prezentují landartoví umělci. Funguje zde sousedská hospůdka Cvilínka i hotel Cvilín s vyhlášenou restaurací. Cvilín rád navštěvoval básník Petr Bezruč. Pravidelně zde koncertuje kytarový virtuóz Štěpán Rak. Cvilín je nejčastějším námětem pohlednic a suvenýrů z Krnova.

Kaplička anděla strážného

Kaplička v polovině cvilínských schodů dlouho zůstávala stranou pozornosti. Dokonce upadlo v zapomnění, komu vlastně byla zasvěcena. Až v roce 2009 se začalo intenzivně pracovat na opravách této památky. Rektor cvilínského kostela Sebastian Gruca z řádu minoritů marně hledal v archivech patrona kapličky, a tak přišel s nápadem nově ji zasvětit andělu strážnému.

„Naši andělé strážní nás ochraňují po celý náš život a jsou i našimi průvodci na cestách. Myslím proto, že je dobré kapli zasvětit andělu strážci. Už jen kvůli tomu, že kolem ní procházejí poutníci do našeho kostela Panny Marie Sedmibolestné. Nejen oni, ale i turisté nebo místní, kteří po schodech vycházejí na procházku nebo si je vyběhnou,“ uvedl minorita Sebastian Gruca, když byla loni opravená kaplička zasvěcena památce andělů strážných. Sochu anděla strážného pro kapličku uhradila zbožná rodina z Brna.