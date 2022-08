Současný urgentní příjem nemocnice je pouze třílůžkový. „Jak se ukázalo v době covidu, taková kapacita pro spádovou oblast krnovské nemocnice absolutně nedostačuje. Protože nemocnice v Bruntálu se na pohotovostních službách nepodílí, nutně potřebujeme aspoň osmilůžkový urgentní příjem. Posílení urgentního příjmu chceme zároveň spojit s budováním heliportu pro noční přistávání,“ uvedl Ladislav Václavec s tím, že tato investice umožní přesunout středisko záchranné služby ze současného sídla na krnovském letišti do areálu nemocnice. „Máme hotovou projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Teď ještě čekáme na dotační výzvu v objemu 150 milionů korun, která by měla tyto investice z větší části pokrýt,“ doplnil Václavec.

Zvýšení kapacity urgentního příjmu ze tří míst na osm obnáší také čtyři lůžka boxového typu a jedno izolační lůžko v režimu „superinfekční“. „Nebavíme se teď už jen o covidu, protože existují i další infekce. Když přijde do nemocnice člověk s neznámou infekcí, je nutná předběžná opatrnost,“ vysvětlil Václavec.

„Naštěstí ty nejnebezpečnější smrtící infekce jako ebola u nás nehrozí, protože pacienti nemají šanci přežít cestu a zemřou už v letadle a podobně. Když ale nevíme přesně, co pacienta potkalo, má vysoké horečky a příznaky infekce, budeme mít možnost umístit ho do izolovaného prostředí, než budeme schopni ho důkladněji vyšetřit. Také zde vznikne nová izolační jednotka s osmi postelemi. Zdá se to možná málo, ale na infekční pacienty, kteří k nám průměrně přicházejí, to jistě postačí,“ doplnil Václavec.

Lůžková rehabilitace je důležitá, ale vzhledem k velkému počtu pacientů s postcovidovými problémy současné prostory v krnovské nemocnici už nestačí. Přístavba rehabilitace zahrnuje také vznik nové budovy venkovního respiria.

„K nápadu postavit v nemocnici respirium nás přivedl covid, protože postcovidových pacientů je opravdu hodně a zaslouží si takové prostředí, kde budu napůl v přírodě. Respirium je taková prosklená budova, aby se člověk cítil jako venku. Budou tam stolečky a rehabilitační přístroje, aby pacient třeba i v zimních měsících neztrácel kontakt s přírodou. Počítáme také s výstavbou rehabilitačních stezek, kolem kterých budou chytré lavičky co dobíjí telefon a nabízí wifi příjem. Kolem budu posilovací přístroje, což je důležité třeba pro pacienty po mozkové příhodě. Nebo po operaci kyčlí a kolen, kdy už se může malinko posilovat. Cvičení může pacient spojit s návštěvou rodiny, která má kde posedávat. Také okolní lesopark ještě upravíme. Původně tam měla být i kuřárna, ale pak jsme rozhodli, že nechceme, aby se na rehabilitaci mohlo kouřit,“ vysvětlil ředitel nemocnice Ladislav Václavec s tím, že na rehabilitaci se už tento týden bude vypisovat soutěž.

„Díky podpoře našeho zřizovatele – kraje, máme na to na letošní rok zajištěno 30 milionů korun. Určitě je proinvestujeme, a v areálu nemocnice vyroste ze země nová stavba. Urgentní příjem je sice pro nás ještě důležitější než rehabilitace, ale bylo by škoda přijít o dotační tituly," uzavřel Václavec. Celkově krnovská nemocnice naplánovala investice bezmála za 250 milionů korun.