Pro turisty i pro bruntálské patrioty má smysl vystoupit na ochoz a užít si pěkný rozhled. Pohled na Bruntál a jeho střechy z tohoto místa dosud nikdo nezná. „Aby to stoupání na ochoz věže bylo bezpečné pro legální provoz vyhlídkové trasy, tak to představuje celý projekt za nějakých 1,6 milionu. Musí se to vyřešit tak, že město daruje finance římskokatolické farnosti. Nemůžeme být přímými investory do nemovitosti, která nám nepaří,“ vysvětlil starosta Petr Rys.

Když se zpřístupnění věže podaří, bude mít Bruntál velké turistické lákadlo a další důvod, proč pozvat návštěvníky do centra. Navíc se přímo nabízí oživení legend o bruntálském katovi, který reálně chodil do tohoto kostela.

„Vstup na věž pro veřejnost se dá udělat tak, že lidé projdou dveřmi pro kata. Město Bruntál mělo hrdelní právo, takže muselo mít také mistra popravčího. Jeho profese byla nečistá, takže nesměl vstoupit do kostela stejnými dveřmi jako ostatní věřící. Vchod pro kata je právě ve věži. Teď se může stát dalším důvodem, proč turista na cestě do Jeseníků turista nemůže minout Bruntál,“ uzavřel starosta Bruntálu Petr Rys.

Barokní kostelní věž dostala vyhlídkový ochoz v dnešní podobě v roce 1782.