Na technoparty do Stránského jezdí tančit tisíce fanoušků z celé Evropy. Místní si kladou otázku: proč zrovna sem? U nich doma mají technoparty zakázané? Je pravda, že v zahraničí mají problémy spojené s technoparty podrobněji legislativně ošetřené, ale z Evropy do Stránského se jezdí z jiných důvodů. Kopec s tak fantastickými výhledy nikde jinde nenajdete.

Místní byli zvyklí na svůj klid. Mnohým vadí davy návštěvníků, dopravní komplikace a několikadenní hluk. Komunální politici a policisté jim vysvětlují, že organizátoři akce se snaží postupovat v souladu se zákonem. Není možné zakázat pořádání technoparty na soukromém pozemku.

Farmáři z EkoFrarmy Stránské na začátku června i července pronajali své pozemky organizátorům technoparty. V červnu na Stránský vrch přijelo přes čtyři tisíce lidí, z nichž až 80 procent bylo ze zahraničí. V neděli 3. června skončila ve Stránském menší freetekno party, na které tančilo asi 800 lidí. Tentokrát tu bylo 80 procent Čechů.

Pronajali si pozemky od EkoFrarmy Stránské, která provozuje azyl Equitanna pro koně a hospodářská zvířata. Jedná se většinou o přestárlé, zraněné nebo týrané zvířata, ale také zde v rámci karantény pečovali o koně evakuovaného z Ukrajiny z oblasti Kyjeva. Sami farmáři poslouchají spíš country, ale když za nimi přijdou lidé, že by chtěli na Stránském vrchu pár dní kempovat, hrát freetekno a tančit, rádi jim pozemky pronajmou. Tanečníky a organizátory hřeje dobrý pocit, že pronájmem louky pomohli farmářům zajistit dostatek krmiva pro handicapovaná zvířata.

„Na seno byla už třetí špatná sezona v řadě. Na louce, kde jsme běžně sklízeli 150 balíků, letos máme jen čtyři. Technoparty ve Stráském se nedělá kvůli výdělku, ale aby nám pomohla zaplatit stále dražší krmení pro krávy a koně. Sama klidně budu jíst jen čínské polívky ze sáčku, ale svých koní se nevzdám. Děláme to pro ně,“ vysvětlila motivaci farmářka Markéta Pivková, která se teď musí nějak vyrovnat s faktem, že některý z místních lidí, které osobně zná, byl schopný nastražit na cestu hřebíky.

V čem je rozdíl? Úmysl škodit

„Běžně se stává, že si sousedé v něčem nesednou a nastanou problémy v komunikaci. Ale aby to přerostlo v tak sprosté, zákeřné a nesmyslné útoky spojené s ničením majetku? O co tomu neznámému jde? Čeho tím chtěl dosáhnout, že vysype krabici hřebíků na příjezdové cesty? Musím počkat, až ze mě spadne taková ta osobní křivda, a pak se přes to dokážu přenést. Copak tomu člověku vůbec nedocvaklo, že po té cestě kromě nás jezdí také další sousedé a lidé, kteří s technoparty nemají vůbec nic společného?,“ uvedla Markéta Pivková, která upozornila na důležitý rozdíl.

Lidé, kteří jezdí na technoparty, nemají v úmyslu někomu ubližovat nebo škodit. Pokud je někde hudba slyšet nad únosnou míru, hned situaci analyzují a vymýšlí protihluková opatření. Pokud průtrž rozbahní kopec a nedostanou se na pronajaté pozemky, není jejich záměrem způsobit dopravní kolaps ani parkovat na cizím. Pokud někomu vstoupí na pozemek, jde o neznalost a nedorozumění, a nikoliv o úmysl škodit. Na rozdíl od hřebíků rozsypaných na cestě, kde úmysl záměrně škodit je zřejmý.

Přínos pro region

Akce na Stránském vrchu se konají asi šest sezon, ale problémy se objevily až loni. Samotní farmáři byli překvapeni, když místo desítek nebo stovek začaly přijíždět tisíce lidí. Markéta Pivková uznává, že část stížností je oprávněných. Těm, kteří problémy a konflikty záměrně dramatizují a zveličují, se snaží vysvětlovat pozitivní funkce technoparty.

„Co je na tom špatného, když lidi na neobydleném kopci kempují, baví se a tančí? Hledali takové místo, kde budou co nejméně obtěžovat okolí. Jsou tam mezi loukami a sami mezi sebou spokojení. Tři dny v kuse tančí, a pak začnou vyrážet na výlety po okolí. Nakonec sednou do aut a rozjedou se do všech koutů Evropy poctivě pracovat, vydělávat peníze a platit daně. My sice máme jiný hudební vkus, ale jsme tolerantní hudebně i lidsky. Jsme rádi, že k nám našla cestu skvělá parta lidí z celé Evropy, se kterými si rozumíme. Chovají se u nás slušně. Mají systém, jak na konci všechno uklidit. Je nám sympatický jejich životní styl. Váží si toho, že se můžou setkávat na tak krásném neobvyklém místě, jako je Stránský vrch, kde se kolem nich pasou krávy a koně, zpívají ptáci a v pozadí se tyčí hory,“ uvedla Markéta Pivková s tím, že ani přínos pro ekonomiku regionu není zanedbatelný.

Na technoparty nejezdí jen lidé, kteří hned po skončení jedou domů. „Mnozí si v okolí objednali hotely, aby se z toho hudebního a tanečního maratonu zregenerovali. Objížděla jsem s nimi například Losiny, Karlovu Studánku, Náklo nebo Slezskou Hartu. Vím minimálně o 80 lidech, kteří tady zůstali další dva týdny dovolené. Užijí si technoparty, a pak zůstanou jako turisté. Zaplatí si třeba procedury v lázních a welness,“ doplnila farmářka.

Symbolem je hříbě NoStress

Rezavá klisnička NoStress se narodila na Stránském vrchu na Rýmařovsku 5. června v 5 hodin ráno, zrovna když kolem probíhala freetekno party. Její máma kobyla Nera je českomoravský belgik. To je snad nejklidnější kůň ze všech chladnokrevných plemen. Freetekno ani tisíce lidí kolem jim nevadí. Zvláštní koňské narozeniny NoStress měla 5. července, když oslavila první měsíc života. Svým pozitivním jménem a životním příběhem se klisnička NoStress stala symbolem letošních technoparty ve Stránském. „Rezavá klisna, to je snad diagnóza. Nádherně vybarvená NoStress je taková netýkavka. Není nesmělá, ze zvědavosti přiběhne ke každému, ale nenechá se pohladit,“ uzavřela farmářka Markéta Pivková.