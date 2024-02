Nad novou vinicí se tyčí malebná silueta pohoří, které tvoří česko-polskou hranici. Překvapivě se nad vinicí tyčí také stožáry s vrtulemi. Připomínají větrné elektrárny, ale v tomto případě nejde o energetiku.

Je to vynález chránící révu na jaře před mrazem, aby nejmodernější polské vinařství Dom Charbielin mohlo dobře fungovat v podhorské oblasti na severu.

Vrtule nad vinicí stáhne teplý vzduch dolů

„Větrníky“ v době rašení a květu chrání vinici v polské obci Charbielin před přízemními mrazíky. „Účelem vrtule je stáhnout teplejší vzduch z horních vrstev a promíchat ho se studeným vzduchem, který se drží dole u země,“ představuje moderní vinařskou metodu agronom a enolog Przemysław Grocholski.

Je jedním ze spolumajitelů nového velkokapacitního vinařství Dom Charbielin, které vzniklo jen pár kilometrů od Zlatých Hor a Jindřichova.

VIDEO: Rozhledna Biskupská kupa získala původní název i krásu

Půvabná silueta Biskupské kupy se změnila v logo, které je na vinětách symbolem zdejšího vína. Polští vinaři doufají, že se Biskupská kupa stane také ústředním symbolem enoturistiky, neboli cestovního ruchu, který nabízí zážitky spojené s vínem.

Zve na degustace, přednášky, exkurze a navazují výlety za dalšími atrakcemi a pamětihodnostmi vinařských oblastí. Vizí polských vinařů je nastartovat tímto způsobem turistický ruch v odlehlém česko – polském pohraničí.

Polské víno? Nikdo ho nezná. Zatím…

Už jste slyšeli o polském vínu? Nejspíš ne, protože ještě nedávno se réva v Polsku prakticky nepěstovala. Díky klimatickým změnám, moderním technologiím a odolným odrůdám má polské vinařství obrovský potenciál.

Stále víc polských zemědělců se „rekvalifikuje“ na vinaře. Majitelé půdy, zemědělci a investoři si uvědomili, že vinohrad nabízí daleko vyšší přidanou hodnotu než obilné nebo bramborové pole o stejné výměře.

Dom Charbielin: měníme zemědělství na vinařství

„Měníme zemědělství na vinařství. Není to snadné, není to levné a až čas ukáže, zda nám to přinese ekonomický efekt,“ říká Tomasz Kwinta, další ze spolumajitelů vinařství Dom Charbielin.

Od první výsadby do první sklizně potřebuje vinař asi tři roky. „Náš projekt trvá čtvrtý rok. První sklizeň jsme měli v roce 2022. Vinnou révou jsme osázeli pět hektarů v roce 2020 a dalších 22 hektarů v roce 2021. O naše víno je velký zájem, takže plánujeme další rozšíření vinic. Dnes jsme druhé největší vinařství v Polsku. Chtěli bychom být samozřejmě největší. Nikdo nechce být ten druhý,“ směje se Tomasz Kwinta nad sklenkou skvělého bílého vína z místních vinic.

Češi mají stejné klimatické podmínky

Aktuálně je v Polsku kolem tisíce hektarů vinic. Většinu založili drobní vinaři, takže průměrná polská vinice má 1,5 až 2 hektary. „V polských podmínkách je našich 27 hektarů vinic v Charbielinu opravdu hodně, ale z pohledu evropských zemí s vinařskou tradicí je to malá plocha,“ konstatoval Tomasz Kwinta s tím, že výhledově by v Charbielinu chtěli mít aspoň 40 hektarů vinic.

Charbielin a Zlatohorská vrchovina Obec Charbielin (německy Ludwigsdorf) je součástí gminy (spádového města) Głuchołazy, které je vzdálené asi čtyři kilometry. Pro Čechy jsou Głuchołazy snadno přístupné, protože přes ně prochází železniční trať Šumperk – Jeseník – Mikulovice - Głuchołazy – Jindřichov – Město Albrechtice – Krnov. První písemná zmínka o Charbielinu pochází z roku 1263. Leží v Horním Slezsku a má přes 800 obyvatel. Protéká tudy řeka Prudnik. Charbielin je součástí Euroregionu Praděd a vojvodství Opole. Pohoří, které se na české straně hranice jmenuje Zlatohorská vrchovina, se v Polsku nazývá Gory Opawskie (Opavské hory). Před válkou, když se po obou stranách hranice mluvilo německy, byly v němčině používány oba tyto názvy - Zuckmanteler Bergland (Zlatohorská vrchovina) i Oppagebirge (Opavské hory). Do české části Zlatohorské vrchoviny zasahuje CHKO Jeseníky a Geopark Jeseníky, v polské části Zlatohorské vrchoviny se nachází polská obdoba CHKO Góry Opawskie.

Na exkurzi k polským vinařům do Charbielina vyrazil také starosta Jindřichova Martin Korduliak a místostarosta Jan Huplík. Z Jindřichova do Charbielina je to pár kilometrů, takže klimatické podmínky jsou podobné.