Přestože policisté primárně sledovali právě motocyklisty a jejich dodržování stanovené rychlosti jízdy i technický stav motorek, pozornosti a kontrole neušli ani ostatní účastníci silničního provozu (řidiči nákladních motorových vozidel, souprav, dodávek, osobních automobilů, ale i cyklisté nebo chodci).

Muži zákona se během víkendu shlukovali zejména do míst s vyšším dopravním zatížením a hlavně do vyhledávaných motorkářských lokalit v jednotlivých okresech. Vyjeli také do turisticky významných oblastí a rizikových míst našeho kraje.

Celkem se do akce v kraji zapojily tři stovky mužů z dopravní i pořádkové policie, tedy z jednotlivých dopravních inspektorátů, z obvodních oddělení i ze speciální pořádkové jednotky krajského ředitelství PČR Ostrava. A co zjistili?

„Při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu bylo zastaveno a zkontrolováno více jak sedm set účastníků silničního provozu, přičemž byly zjištěny téměř dvě stovky dopravních přestupků,“ přiblížil René Černohorský.

Z kontrolovaných účastníků se 58 řidičů dopustilo překročení nejvyšší povolené rychlosti jízdy, u motocyklistů to v tomto směru dělalo deset přestupků. Orientační dechové zkoušky či odborná měření dechovými zkouškami prokázaly přítomnost alkoholických nápojů v dechu u devíti osob, jeden řidič měl v sobě návykové látky, dva si to „hasili“ po silnici bez vlastnictví řidičského oprávnění.

„Mezi hlavní přestupky při porušení silničního zákona patřilo držení telefonu nebo jiného hovorového či záznamového zařízení při řízení automobilu (71x), nesprávná jízda v jízdních pruzích (29x), nevyhovující technický stav vozidla (24x), nevhodný způsob jízdy (15x), neuhrazené dálniční poplatky (12x), nepoužití bezpečnostních pásů či zádržných systémů řidičů či spolujezdců (9x) a nedání přednosti v jízdě (1x),“ vysvětlil René Černohorský konkrétně, kterých přestupků se řidiči či motocyklisté dopustili.

Obdobné dopravně bezpečnostní akce preventivního i represivního charakteru budou následovat i v dalších dnech, týdnech a měsících letošního roku, a to v rámci celorepublikových a celokrajských vyhlášených opatření. Bezpečnost a plynulost silničního provozu budou policisté sledovat i dalšími připravovanými akcemi na teritoriích jednotlivých územních odborů v Bruntále, Frýdku-Místku, Karviné, Novém Jičíně, Opavě a Ostravě.