Kriminalisté je samozřejmě již dopadli, takže si čtyři muži (dva ve věku 43 let a dva ve věku 46 let) z Bruntálu a z Tábora již vyslechli obvinění ze spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody, poškození cizí věci a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

„Tato protiprávní jednání a chování převážně majetkového charakteru prováděli samostatně nebo společně ve formě spolupachatelství a na jednotlivých skutcích mají různý podíl. Svou trestnou činnost páchali od začátku dubna do září letošního roku a celkem čtrnácti případy způsobili různým fyzickým i právnickým osobám a organizacím celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši převyšující 150 tisíc korun,“ uvedl policejní komisař René Černohorský.

VIDEO: Tuto krásu a sílu tažných koní mohli obdivovat lidé letos na svodu

Jeden ze shora uvedených 43letých mužů byl již v minulosti pravomocně odsouzen a potrestán rozsudky Okresního soudu v Táboře a také Krajského soudu v Českých Budějovicích pro obdobnou trestnou činnost k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Jelikož mu na jihu Čech pšenka nekvetla, přemístil se na Bruntálsko a Krnovsko. Ale i tady na něj dopadla tvrdá ruka zákona.

Motorovky, vrtačky, cigarety i pila

A co všechno tahle „parta“ stihla?

Tak například začátkem dubna 2022 se vloupala do restauračního zařízení na ulici Dr. E. Beneše v Bruntále a odcizila příruční pokladnu s finančními prostředky na hotovosti v bankovkách a v drobných mincích a také láhev alkoholického nápoje.

Dále z garáže rodinného domu v obci Roudné odcizili zlodějíčci dvě motorové pily a na konci května se probili do provozovny pekařství na ulici Náměstí Míru v Bruntále a odcizili zde dva bochníky chleba.

U Rapotína utekly krávy, toulaly se po silnici

„Seznam jejich odcizeného lupu byl opravdu pestrý. Třeba v polovině června a v průběhu července ukradl jeden z mužů ve dvou případech i drogistické zboží, volně vystavené parfémy v prodejně na ulici Třída Práce v Bruntále,“ přiblížil René Černohorský.

Tentýž pachatel poté na začátku září odcizil z volně odložené peněženky v herně na ulici Zámecké náměstí v Bruntálu peníze. Peněženku „milostivě“ vrátil zpět.

V průběhu července se pak tito nenechavci dvakrát vloupali i do strojovny a bufetu v areálu bruntálského zimního stadiónu na ulici Staroměstské. Dalším cílem jejich řádění se stala restaurace v Jesenické ulici, odkud odcizili různé druhy a množství alkoholických nápojů, cigaret a tabákových výrobků, drobné mince, úhlovou brusku, aku vrtačku, elektromotory, drobné ruční nářadí a aku baterii.

Zpívá celá hospoda: v Úvalně se sešli příznivci heligonek a harmonik

V srpnu letošního roku postupně vnikli do restaurace na ulici Rýmařovské a do pohostinství na ulici Okružní v Bruntále, do ubytovny střední školy na ulici Krnovské v Bruntále a do bruntálského rodinného domu na ulici Na Svahu, přičemž odcizili nalezené finanční prostředky na hotovosti v bankovkách a v drobných mincích, různé druhy a množství cigaret a tabákových výrobků, láhve piv, jízdní kolo, peněženky s financemi, různé osobní doklady a platební karty, hodinky, klíče od domu a od automobilu.

A konečně začátkem září 2022 se neoprávněně vloupali do sklepního boxu v jednom z panelových domů na ulici Rýmařovské v Bruntále, ze kterého odcizili ruční benzínovou pilu, vrtačku, okružní pilu, dvojitou brusku, dvě úhlové brusky, přímočarou pilu, bourací kladivo a další druhy ručního pracovního nářadí. Peníze i občerstvení rychle prohýřili, než ale stihli všechno rozprodat, dopadli je policisté a spadla klec.