Film S tebou mě baví svět z roku 1982 na základě divácké ankety vyhlášen koncem 90. let nejlepší českou veselohrou 20. století. Odehrává se v zimních kulisách zasněžených Beskyd, snad i proto se na televizní obrazovky vrací nejčastěji v době vánočních svátků. Tam se trojice hrdinů v podobě lékaře Alberta, jehož hraje Július Satinský, dirigenta Michala ztvárněného Václavem Postráneckým a zvukaře Josefa, jehož hraje Pavel Nový , musí vypravit se svými dětmi.

Vzpomínky "na zálety"

Režisérka Marie Poledňáková se rozhodla pro natáčení klíčových scén v Karlově Studánce. Kromě půvabné zimní přírody zakomponovala do filmu také záběry zasněžených lázní, kam tatínek Pepa vyráží na běžkách na tajuplné noční zálety. Herec Pavel Nový se několikrát vrátil do Karlovy Studánky, aby s místními vzpomínal na úžasné natáčení legendární komedie.

Zemřela Marie Poledňáková, autorka filmového hitu S tebou mě baví svět

Balkonová scéna se skokem Pavla Nového se natáčela v lázeňském hotelu Slezský dům. Tehdy zde byl domovníkem Luděk Janíček, který přijal roli v komparzu, aby na vlastní oči viděl, jak se natáčí hit Sladké mámení.

Zdroj: Youtube

„Marie Poledňáková nás místní různě přesouvala a režírovala, co a jak máme dělat. Byly tam doplněné sedačky, vepředu stáli muzikanti a herečka - zpěvačka. Já jsem taky seděl vepředu, takže jsem na ni dobře viděl. Byla skvělá. Je to nezapomenutelný zážitek. Nás místní to bavilo, ale určitě jsme nečekali, že z toho bude i po letech taková legenda,“ řekl bývalý domovník Slezského domu Luděk Janíček.

Slavná balkonová scéna

Jak se natáčela slavná balkonová scéna, si vybavuje Ludmila Stiborová, která tehdy pracovala ve Slezském domě jako pokojská.

„Pozorovali jsme za skleněným domkem, když herci s režisérkou paní Poledňákovou k nám poprvé poprvé přijížděli. Filmaři nám vysvětlili rozdíl, jak vypadá hotelová místnost ve skutečnosti, a jak by měla působit ve filmu. Pak pod balkon v prvním patře naskládali spoustu krabic,“ uvedla Ludmila Stiborová.

Jeseníky baví svět aneb natáčení komedie století slaví už čtyřicáté narozeniny

Na vlastní oči viděla, jak Pavel Nový vyšel na balkon a skočil. Herečka Jana Šulcová hovořila s redaktorkou Deníku po telefonu. Na Marii Poledňákovou vzpomínala jako na režisérku perfektně připravenou na jakékoliv situace.

„Který film může říci, že baví lidi ještě po těch čtyřiceti letech, a to nejen v Česku, ale po celém světě?! Soužití s Marií Poledňákovou, Julkem Satinským, Vaškem Postráneckým a těmi třemi úžasnými, geniálně vybranými babami je nezapomenutelné. Kdykoli se potkáme, máme si co říci. Dodnes si přesně vybavuji chvíli, kdy za námi přišla Poledňáková po zhlédnutí prvních denních prací filmu a plakala. My tři chlapi seděli u stolu a ona k nám pronesla tuto větu: „Zkazili jsme mi film!“ A šla spát, jak byla zničená. Později jsme si z toho, včetně ní, všichni dělali legraci,“ vzpomínal Pavel nový v rozhovoru pro Deník.

Satinský, Postránecký a Nový řádili v Dolním Dvoře. Apalucha zažívá nájezdy

Co na těch záběrech Poledňáková viděla tak strašného? „Denní práce? Tam kolikrát spatříte hrozné věci, proto se tomu zážitku herci raději vyhýbají. Jen jednou jsem se na ně zkusil podívat a zařekl jsem se, že už nikdy. Zkušení filmaři se v tom vyznají, jenže Marie Poledňáková před S tebou mě baví svět zase až tolik filmů nenatočila. Dělala spíš v televizi, kde vám vše hned aspoň nahrubo nastříhají. No a nakonec se film hrál v kinech po premiéře před Vánocemi i šestkrát za den. Permanentně bylo vyprodáno. Jeho krasojízdu přerušily až prvomájové oslavy, kdy se mohly na Václaváku pouštět jen sovětské filmy a komunistická veledíla,“ vzpomínal herec Pavel Nový na rok 1982, kdy měla premiéru komedie století S tebou mě baví svět.

Nezapomenutelné hlášky:

Zdroj: Youtube