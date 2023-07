Javornický výběžek je úzké české území ze tří stran obklopené Polskem. Místní několikrát denně dostanou od svého operátora sms "Vítejte v Polsku".

Česko-polské Pojiwo 2023 Travná u Javorníku | Video: František Kuba

Do roku 2007 jako by zde končil svět. Před vstupem obou republik do Schengenu státní hranice byla neprostupná bariéra. Místní Češi a Poláci si téměř viděli do oken, ale nemohli se navštěvovat ani pořádat společné akce. Festival Česko-polské Pojiwo v Travné u Javorníku je projevem čiré radosti, že se nesmyslné zátarasy na hranicích podařilo odstranit.

Čeština a polština byla o víkendu 21 a 22. 7. v Travné slyšet nejen ve festivalovém areálu, ve stanovém městečku, v hospodě U Oravců nebo z pódia, ale také ze soukromých zahrad, kde si místní české a polské rodiny společně užívaly letní večer u táboráků a grilů.

Není potřeba vymýšlet definici Pojiwa, když si ji každý může přečíst na festivalovém tričku: „Fesťák Travná: metal, klobása, blues, bigbít, underground, pivo, tanec, muzika seriozna, punk, rock reggeae, ska.“ Nápis Travná na festivalovém tričku tvoří konoplné listy, protože zdejší svobodomyslné publikum podporuje legalizace trávy. Co se týče piva, Plzeň je v Travné za padesát, Radegast dvanáctka za 45 korun a jedenáctka Gambrinus za 40 Kč. Pokud by někdo dostal chuť na borůvky, je dobré vědět, že Travná leží přímo pod legendární 900 metrů vysokou Borůvkovou horou, která zde tvoří státní hranici i hřeben Rychlebských hor.

„Na pozemcích přiléhajících k restauraci U Oravců se nachází nemalé prostory určené ke stanování a kempování. Pokud tedy máte v úmyslu nocovat v přírodě, není to u nás problém, zároveň vám ale můžeme také nabídnout klasické ubytovaní přímo v objektu restaurace. Jednou ročně také na hřišti nad restaurací pořádáme již by se dalo říct tradiční mezinárodní nejen hudební festival Česko-polské Pojiwo, na kterém díky společné lásce k hudbě dochází k přirozenému oboustrannému sbližování se s našimi polskými sousedy, ke kterým zde máme vážně hodně blízko, ale paradoxně jsme si pořád docela vzdáleni. Sami se na vlastní oči přesvědčíte o krásách tohoto místa, o kterém se říká, že je na konci světa,“ představuje sebe a festival restaurace U Oravců, která v Travné poskytuje zázemí turistům i festivalovému publiku.

„Dámy a pánové, máničky i pankáčové,“ oslovují pořadatelé Pojiwa své publikum. Festival v Travné přímo na hranicích je jak ozvěnou setkávání českých a polských disidentů na uzavřených hranicích, tak vzpomínka na fenomén Woodstocku i na doby, kdy „závadová mládež“ jezdila do zapadlých vesnic na koncerty Plastiků. „Účinkujících si v inkriminovaných dnech 21 a 22. 7. 2023 vezmou na starost vaší hudební výchovu a důkladnou kulturní osvětu,“ slibovali pořadatelé Pojiwa.

Například ostravská legenda Duo Juyos Complet publiku vysvětlila, k čemu hudebníci a indiáni používají sekerku. Zvláštní název se čte španělsky duo „chujos“, přičemž slovo „juyos“ je v množném čísle a jeho základ „juy“ znamená něco jako zvláštní, podivný, odlišný, výjímečný či neobvyklý.