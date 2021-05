/VIDEO, FOTOGALERIE/ Elvis Presley zemřel ve 42 letech. Kdyby se dožil padesátky, nejspíš by vypadal jako Pavel Pavlevský z Krnova. Pavel Pavlevský je spíš reinkarnací Elvise, než pouhý imitátor. Nosí imige krále rokenrolu nejen na pódiu při své elvisovské show, ale celý život.

Z vystoupení krnovského Elvise Pavla Pavlevského. | Video: Deník/František Kuba

Krnovský Elvis v pátek 28. května dorazil na očkování do krnovské nemocnice. Zdravotníkům za vakcínu pfizer poděkoval tím, co umí nejlépe. Zpěvem nestárnoucího slaďáku Love me tender z Elvisova repertoáru.