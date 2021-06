Přestože organizace Závodu míru U23 Grand Prix Jeseníky si vyžádala útlum automobilové dopravy na pár desítek minut, řidiči nereptali. Jednak na 5. června připadá Mezinárodní den životního prostředí, kdy má mít cyklistika přednost před spalovacími motory, ale především po mnoha měsících zákazu hromadných sportovních akcí se už lidem po velkých podnicích stýskalo.

Řidiči se rádi změnili v diváky. Žasli, jakou rychlost dokáže vyvinout špičkový cyklista vlastní silou bez motoru.

Závod míru U23 byl zahájen ve čtvrtek 3. června prologem v centru Jeseníku. Následující den se jela etapa z Jeseníku do Rýmařova. V sobotu 5. června kolem poledne cyklisté vystartovali z Bruntálu. Start se uskutečnil na náměstí Míru. Pak cyklisté zamířili od hotelu Slezan přes ulici Zahradní, Polní a Krnovskou do Oborné. Potom z Oborné pokračovali zpět do Bruntálu. Přes ulici Pod Lipami projeli Bruntálem a zamířili do Moravskoslezského Kočova. Po silnici 45 se peloton vrátil zpět do Bruntálu. Pak už konečně definitivně opustil Bruntál a přes Rýmařov vyrazil na Dlouhé stráně. Nedělní etapa je naplánovaná v okolí Jeseníku.