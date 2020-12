„Nepříznivé počasí se odrazilo na počtu dopravních nehod,“ je obvyklá fráze, kterou začínají prosincové policejní statistiky.

Tomu, co zahalilo okres Bruntál, se říká pochmurné počasí. | Foto: Deník/František Kuba

To, co dorazilo ve čtvrtek 10. prosince do Moravskoslezského kraje, lze nejvýstižněji popsat jako „pochmurné počasí“. Není to vyložená mlha, déšť ani chumelenice, ale od každého trošku. Podívejte se jak vypadala ráno kolem deváté hodiny cesta z Krnova do Bruntálu. Bylo tak zataženo, že se člověk musel občas podívat na hodinky, aby se ujistil, že opravdu už je den. Šedý pochmurný den.