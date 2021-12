Anděl přišel třeba za dětmi do mateřské školky, na křest knihy Zmizelé Jesenicko - Poutní místa, nebo na předávání cen Polsko-českého Běhu nezávislosti. Dokonce se anděl vypravil z Bruntálu do zasněžené Karlovy Studánky, aby zkontroloval zdejší léčivou vodu a seznámil se s kolegy v místním betlémě. Pochoval si v náručí ovečku a pak se zastavil před lázeňským domem, který všichni známe z filmu. Anděl připomenul televizním divákům, že Vánoce se blíží, takže brzy se opět na obrazovkách objeví všemi milovaný film o dětech a tatíncích na horách.

Vyberte Nejkrásnější vánoční strom Moravskoslezského kraje, hlasujte pro ten váš

Setkal se zde se studenty Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Bruntál. Výzvu k darování krve přijalo devět mladých dárců pod vedením pedagožky Miroslavy Stáňové, která je sama dárkyní a aktivní podporovatelkou dárcovství krve.

"Nemocnice a krevní banky stále bojují s krevními zásobami. Plánovaná operativa je sice velmi omezena, ale vzrůstá poptávka po transfúzních přípravcích pro pacienty s velmi závažnými komplikacemi u onemocnění covid-19. Proto jsme vděčni, za každou aktivitu studentů středních škol a hlavně jejich mentorů – pedagogů, kteří jsou si vědomi jak důležité dárcovství krve je,“ informoval Radan Volnohradský, lékař AGEL Transfúzní služby.

OBRAZEM: Úchvatné lázeňské místo. Večerní Karlova Studánka bez lidí a spěchu

Ze zkušenosti zdravotníků na transfúzní službě v Bruntále vyplývá, že právě podobné náborové akce opravdu dokážou mladé lidi správně motivovat. Registr pravidelných dárců zde tvoří mnoho bývalých středoškoláků, kterým první cestu k odběru krve ukázala právě jejich učitelka Miroslava Stáňová. Pro dárce krve z řad studentů si škola připravila i slušivá trička. Také anděl měl velkou radost, že se dárcovská rodina rozrostla o osm nových dárců.

K TÉMATU

Dárcem krve se může stát každý zdravý občan České republiky ve věku 18 až 60 let, jehož hmotnost převyšuje 50 kilogramů. Kromě dárcovství krve a plazmy je možné v AGEL Transfúzní službě a.s. v Bruntále i registrace do Českého národního registru dárců dřeně. Stačí se objednat prostřednictvím bezplatné telefonní linky 800 300 900, nebo využít online objednávkový systém na adrese bruntal.odbery.agel.cz.