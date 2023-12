Velká huť nebo malý pekař, pomoci se musí všem podnikatelům stejně, řekl hejtman

Na začátku června usedl Jan Krkoška do křesla hejtmana Moravskoslezského kraje. Jaké byly nejdůležitější věci, které v druhé půlce letošního roku musel řešit? A co podle něj čeká náš region v roce 2024? To prozradil Jan Krkoška v dalším díle podcastu Na slovíčko s krajem.