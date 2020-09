Jak už název napovídá, nejdelší trasa je samozřejmě padesátka, ale na výběr jsou také méně náročné trasy 25 km a 12 km. Cíl je pro všechny společný: chata Sokolka nad Vrbnem pod Pradědem.

"Příznivci dálkových pochodů by neměli v sobotu vynechat jubilejní ročník Vrbenské padesátky, protože trasy povedou krásnou jesenickou krajinou a každý účastník trasy 50 km a 25 km, který projde kontrolním stanovištěm, obdrží v cíli skleničku s emblémem Vrbenské padesátky. Na trase 12 km obdrží skleničku děti do 10 let. Občerstvení v cíli je zajištěno. Na chatě je omezená možnost přespání ve vlastním spacáku," doplnila za pořadatelský Klub vrbenských turistů Josefa Kubincová.

Pochod Vrbenská padesátka

Pořadatel: Klub vrbenských turistů

Kdy: 12. 9. 2020

Start: Vlakové nádraží Vrbno pod Pradědem od 6.00 do 9.45 hod

Startovné: dospělí 20 Kč, mládež do 15 let 10 Kč

Trasy: 50 km, 25 km a 12 km

Cíl: chata Sokolka nad Vrbnem pod Pradědem