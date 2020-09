Zatímco Základní škola v Horním Benešově na základě testování oznámila, že od 21. 9. zase probíhá normální výuka, bruntálská Základní škola v Jesenické ulici oznámila, že obdržela souhlas Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR s uzavřením do 29.9.

Důvodem je to, že nelze zajistit výuku žáků ve škole tak, aby byly splněna nařízená karanténní opatření hlavně u pedagogických pracovníků.

„Uzavřením školy se souhlasem ministerstva by měl být zajištěn nárok rodičů na ošetřovné v případě dětí do 10 let věku,“ informovala bruntálská škola s tím, že nebude zajištěna ani distanční výuka.

Ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec informoval, že už také zde testy aktuálně potvrdily pozitivní pracovníky. „Dobrou zprávou je, že průběh onemocnění je u nich lehký a za 14 dnů budou zpět i s předpokládanou imunitou proti nákaze. Péče v nemocnici není ohrožena, jen jsme museli přistoupit k omezení návštěv,“ informoval veřejnost Ladislav Václavec.