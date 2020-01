Město nemohlo garantovat, že nově vybudované únikové východy hygiena, hasiči a stavební úřad posoudí a schválí včas.

Ve Městě Albrechticích vládne nestandardní situace. Městská rada se stala nefunkční a její povinnosti přešly na zastupitelstvo. V listopadu 2019 starostka Jana Murová (ANO) i místostarosta Libor Švec (nez) odstoupili ze svých funkcí, ale v rozhádaném zastupitelstvu se dodnes nepodařilo zvolit jejich nástupce.

Funkci albrechtického starosty dočasně vykonává pověřený zastupitel Martin Špalek (KSČM). Právě na něj se snesla kritika, když se na městském webu objevila zpráva: "Omlouváme se občanům, ale Ples města, který měl proběhnout 24. ledna 2020, bude z technických a organizačních důvodů zrušen."

Zatímco ples připravovalo bývalé vedení radnice, za jeho zrušení nese zodpovědnost dočasně pověřené vedení Města Albrechtic.

KDO MŮŽE ZA ZRUŠENÍ PLESU?

Když se na facebookových stránkách Města Albrechtic objevily názory, že provizorní vedení zrušením plesu znehodnotilo práci svých předchůdců, rozhodl se Martin Špalek informace doplnit.

"Jelikož sportovní hala v Městě Albrechticích podle Hasičského záchranného sboru MSK nesplňovala podmínky k pořádání kulturních akcí pro větší počet účastníků na hrací ploše, musely se nechat vybudovat únikové východy. Dokument s požárně bezpečnostním řešením stavby byl dodán na úřad v říjnu 2019. Z důvodu nefunkčnosti rady města se veškeré povolovací dokumenty musely nechat schválit zastupitelstvem," popsal Špalek, jak otřesy v komunální politice způsobily skluz v budování nouzových východů.

DVEŘE JSOU HOTOVÉ, ALE SCHVÁLENÍ NESTIHNOU

Dodavatelská firma sice únikové dveře do sportovní haly instalovala už v půlce ledna, ale ještě se k nim musí vyjádřit hasiči, hygienici a stavební úřad.

"Jelikož ze zákona na toto vyjádření je 30 dnů a nebyla by jistota, že se vše do 24. 1. 2020 stihne, rozhodl jsem se Ples města zrušit," uzavřel pověřený zastupitel Martin Špalek s tím, že při pořádání kulturních akcí v prostorách velkého sportovního sálu bude kapacita omezena na 150 osob, a to včetně pořadatelů a účinkujících.