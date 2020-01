V Krnově podobné situace může vyřešit speciální obálka s osobními informacemi, kterou osamělí senioři, ale i osoby se zdravotními komplikacemi, umístí do lednice. Pro případ, že nebudou schopni komunikovat, záchranáře o existenci obálky bude informovat samolepka. Tu nalepí na viditelné místo, například na vstupní dveře z vnitřní strany bytu nebo přímo na lednici.

ZDARMA NA ÚŘADĚ I V DOMOVĚ PRO SENIORY

Krnovští senioři mohou plastovou obálku, která obsahuje formulář k vyplnění, samolepku, návod a propisovačku, získat zdarma buď v rámci úředních hodin na sociálním odboru u Markéty Brindžákové v kanceláři číslo 523 v přízemí městského úřadu ve Vodní ulici, nebo v takzvaném Senior Pointu Krnov. Ten zájemci najdou v přízemí domova pro seniory v Rooseveltově ulici.

PROJEKT IN.F.OBÁLKA

Obálky distribuuje Moravskoslezský kraj v rámci projektu IN.F.Obálka, tedy „INformace jako Forma Ochrany“.

„Chceme posílit bezpečí seniorů v našem kraji a zároveň usnadnit práci záchranářům. V plastové obálce budou informace o zdravotním stavu, užívaných lécích, ale také kontakty na blízké. Takže pokud se stane, že bude babička nebo dědeček v bezvědomí, důležité informace budou okamžitě po ruce,“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil.

OBÁLKA ZE ZKUŠENOSTÍ ZÁCHRANÁŘŮ

O IN.F.Obálkách jsou informovány všechny složky záchranného systému, jejich zástupci pomáhali určit jejich podobu a obsah. Nejsou výjimkou situace, kdy zdravotníci přijedou k zásahu a o dotyčném nevědí nic.

„Teď, když uvidíme samolepku IN.F.Obálka, bude stačit sáhnout do lednice. Informace o lécích, které pacient bere, o alergiích, kterými trpí, nebo jakékoliv další upozornění nám pomohou určit nejvhodnější způsob ošetření,“ řekl ředitel Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Roman Gřegoř.

ZÁCHRANÁŘŮM POMŮŽOU I DOKUMENTY

Že by kromě vyplněného formuláře měli lidé do obálky vložit i další dokumenty, potvrdil z vlastní zkušenosti Roman Hadač z krnovského výjezdového stanoviště zdravotnické záchranné služby: „Záchranářům při výjezdu do bytu velmi pomůže, když v obálce najdou propouštěcí kopii lékařské zprávy, pokud byl pacient někdy hospitalizován v nemocnici, případně výpis ze zdravotní dokumentace od praktického lékaře.“

Použití obálek je snadné. „Senioři vyplní podle přiložených pokynů jednoduchý formulář, vloží ho do speciální plastové obálky, kterou dají do ledničky, nejlépe do vnitřní přihrádky dveří. Pak samolepkou označí dveře lednice nebo dveře z vnitřní strany bytu, tak budou záchranáři vědět, že je pro ně IN.F.Obálka v ledničce připravená,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jiří Navrátil s tím, že lednice je univerzální, dobře rozpoznatelné místo pro záchranáře, které se osvědčilo i v jiných regionech. Navíc v případě požárů vydrží informace v obálce v lednici nejdéle neporušené.