„Do trestního zákoníku § 287 Šíření toxikomanie zařadíme výjimku pro konopí a konopné produkty. Lidem tak umožníme o konopí legálně mluvit a psát, zvát ostatní dospělé k jeho užití a taky se o něj podělit,“ slíbili ve svém programu Piráti a Starostové před volbami.Právě na základě tohoto paragrafu byl 3. listopadu okresním soudem v Bruntálu potrestán roční podmínkou šéfredaktor časopisu Legalizace Robert Veverka.

Konopné bludiště v Meclově. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Veronika Zimová

Ten se stal známou tváří Pirátů, když za ně jako nezávislý kandidoval do senátu, do parlamentu i do zastupitelstva Prahy 2. Zatím nepravomocný trest pro Roberta Veverku společnosti připomněl, že i publikování pravdivých informací o konopí lze interpretovat jako šíření toxikomanie a trestně stíhat.