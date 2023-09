Město Krnov v roce 2007 zveřejnilo výzvu, že hledá archivní fotografie sochy nahého dítěte, která až do povodní v roce 1997 stávala u fontány v parku u kina Mír. Jak zadat zakázku restaurátorovi, když nikdo neví, zda původně šlo o chlapečka nebo holčičku? Genitálie soše chyběly.

Devadesátiletý divadelník, pěvec a herec Jiří Čep se přiznal. Před 76 jako třináctiletý cestou z kina házel na sochu nahého chlapečka koule ze sněhu a ledu. Když upadl mramorový pindík, kluci dostali strach | Foto: Jiří Křiva

Možná je setřel zub času, možná povodně, možná vandalové. Záhadu se konečně podařilo vyřešit. Pachatel, který soše před 76 lety urazil pindíka, se přiznal.

Jiří Čep letos oslavil devadesátku. Poškození krnovské sochy chlapečka byla klukovina, které se dopustil jako třináctiletý adolecent.

Intimní místa jako terč pro ledové koule

S Jiřím Čepem o soše hovořil krnovský dirigent Václav Mička, který zaznamenal jeho pozoruhodné přiznání. K poškození sochy došlo v době, kdy se ještě kino mír jmenovalo Demokracie.

"Nedávno jsem byl ve Flemichově vile na úžasné výstavě historických fotografií. Tam jsem v zimní zahradě uviděl sošku dítěte, která kdysi stála u jezírka v parku u kina. Okamžitě se mi vybavila příhoda, která se udála v mých asi třinácti letech. Když jsme se hned po válce vrátili do Krnova, kde otec už před okupací pracoval v železničních opravnách, panoval ve městě hrozný zmatek. My kluci jsme byli úplně zdivočelí. Jednou jsme šli v zimě s bratrem Pepíkem z filmového představení v kině Demokracie a napadlo nás soutěžit, kdo se strefí do choulostivého místa chlapečka v kašně,“ zaznamenal Mička přiznání Jiřího Čepa.

Pátrání bylo úspěšné: Nahé dítě je podle fotek chlapeček

Bratr spolupachatel: Ty vole, ty ses přiznal?

Ten den před 76 lety bylo zrovna po oblevě, takže se dělaly skvělé těžké zledovatělé koule.

„Už nevím, kdo z nás byl lepší, ale na dotyčném intimním místě sochy byla za chvíli velká vrstva sněhu. Mráz a tání způsobily své. Když jsme po nějaké době šli znovu okolo, s hrůzou jsme zjistili, že se sněhem odpadl také příslušný kousek mramoru. Dostali jsme strach a důkazní materiál odhodili do křoví. K našemu překvapení se nic nevyšetřovalo a poškození si asi ani nikdo nevšimnul. Lidé měli v té době jiné starosti. Když jsem to teď volal Pepíkovi, který žije ve Znojmě, jen údivem pronesl: Ty vole, ty ses přiznal?," popsal dávno zapomenutou událost Jiří Čep, aby budoucím generacím doplnil bílá místa v historii Krnova.

Kdo je Jiří Čep? Divadelník, zpěvák a herec

Devadesátiletý divadelník, pěvec a herec Jiří Čep se přiznal. Před 76 jako třináctiletý cestou z kina házel na sochu nahého chlapečka koule ze sněhu a ledu. Když upadl mramorový pindík, kluci dostali strachZdroj: Jiří KřivaJiří Čep se narodil se v roce 1933 v domě u babičky v Kylešovicích. Od dvou let žil v Krnově, kde se později vyučil strojním zámečníkem. V roce 1960 byl na základě konkurzu přijat do sboru Opavského divadla. V roce 1962 se zde stal sólistou a později se do Opavy s rodinou přestěhoval. V roce 1975 přešel do Státního divadla v Ostravě. Jeho pěvecký a herecký talent se uplatnil v komických i vážných rolích (Kecal, Van Bett, Dulcamara, Don Pasquale, Gremin, Filip II. atd). Hostoval v Národním divadle i na dalších významných operních scénách (Tylovo divadlo, Smetanovo divadlo, Stavovské divadlo aj.). Nahrával rovněž v Ostravském rozhlase.

Kamenný chlapeček nebo holčička

Restaurátor sice poskládal sochu, která se během povodní rozlomila, ale nemohl svou práci dokončit úplně. Aby restaurátor dokázal soše vrátit její původní vzhled, potřeboval mít při modelování detailů dětského těla jistotu, zda výsledkem jeho práce má být osoba mužského či ženského pohlaví. Chyběla mu detailní fotografie, a tak vznikla výzva Krnovanům, aby prohledali své rodinné archivy. „Přestože se o soše Krnované vždy mluvili jako o chlapečkovi, chyběl nám důkaz, který by pohlaví dítěte jednoznačně prokázal. Z dochovaného torza to bohužel zřejmé nebylo. Vyhlásili jsme tedy toto kuriózní a možná úsměvné pátrání po starých fotografiích, které by potvrdily či vyvrátily naši domněnku, že se jedná o chlapečka. Na začátku pátrání jsme měli k dispozici jen jeden záběr z profilu. Byl málo zřetelný, ale dalo se z něj usuzovat, že to byl spíše malý muž,“ popsal pátrání Rostislav Balner z krnovské radnice.

Fotografie, která rozhodla: Chlapeček!

Chlapeček nebo holčička? Tuto záhadu řešili Krnované v roce 2007. Odpověď přinesla fotografie Ludmily Brackové, podle které restaurátor chlapečkovi vymodeloval nové genitálieZdroj: Archiv Ludmily Beckové, se souhlasem

Detailnější snímek se podařilo v rodinném archivu najít paní Ludmile Brackové, které tehdy měla už 87 let. „Procházela jsem si krabici se starými fotografiemi, když jsem si vzpomněla na výzvu městského úřadu, že právě hledají staré fotky fontánky u kina Mír. Na jedné fotce byl můj vnuk Karel Bracek jak si hraje přímo před tím nahým chlapečkem. Fotil ho můj syn, taky Karel Bracek, někdy v roce 1974. Když bylo vnukovi sedm let, emigrovala celá rodina do Austrálie a zůstali tam dodnes. Podle mě na této fotografii už není pochyb o tom, že socha zobrazuje chlapečka,“ komentovala starou fotografii Ludmila Bracková.

Restaurátor mu vymodeloval nového

Díky nalezené fotografii konečně byla socha dítěte kompletně zrestaurovaná. Restaurátor chlapečkovi vymodeloval nové genitálie. Bylo jasné, že vzhledem ke své historické a umělecké ceně i nákladné rekonstrukci se už nahý chlapeček zřejmě nikdy nevrátí na své původní místo. Původně byla socha vystavená v budově krnovské radnice. Dnes ji můžeme obdivovat ve Flemmichově vile. Fontána u kina Mír byla srovnána se zemí. Dnes je zde zelená plocha.