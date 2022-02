Co vás na tomto ostravském krimiseriálu a projektu oslovilo nejvíce? Ve skutečnosti mě nejvíc zajímala spolupráce s režisérem Radimem Špačkem, se kterým jsem točila asi před patnácti lety, a doufala jsem, že by to mohla být dobrá a inspirativní práce.

V kriminálkách jste zatím hrála jen epizodně, hledala už jste podobnou roli?

Mám pocit, že se tento žánr v naší kotlině jaksi „vystřílel”, že se recykluje. Spíš než žánr detektivky mě zajímalo zahrát si takto velkou tahounskou roli v uzavřeném tvaru.

S ohledem na to, co jste pověděla – vy sama se na kriminálky díváte? Který televizní a filmový žánr je vám nejbližší?Já mám dobré kriminálky ráda a ráda se na ně i dívám. Dívám se ráda na dobré filmy, žánr pro mě není určující. Když má hloubku, přesah, téma a jistý odpich, metaforu, režii a herecké výkony, tak to si s radostí smlsnu!

Magda Malá je kapitánkou na oddělení ostravské kriminálky. Jaké vlastnosti podle vás po vlastní seriálové zkušenosti člověk na této pozici potřebuje nejvíce?

Myslím, že na takové pozici musí být zákonitě člověk, který je rovnou průsečíkem důležitých vlastností – měl by být nadprůměrně inteligentní, v dobré fyzické kondici, dobrý stratég s rozvinutým frontálním myšlením, schopný používat intuici, zdatný organizátor.

Jsou vám vlastnosti seriálové Magdy Malé vlastní?

Ano, jsou to vlastnosti, které mi při práci dost pomáhají. A i v osobním životě se často hodí.

Málokdo možná ví, že seriálová dcera Amálka Malá je vaše dcera i ve skutečnosti. Jak se vám s ní natáčelo?

Práce s vlastní dcerou byla náročná i krásná dohromady. Přestože ostravská produkce i všichni ze štábu dělali vše pro to, abychom to mohly zvládnout co nejelegantněji a bez nervů, byla tam ještě spousta momentů, které byly náročné a vysilující.

Navíc se natáčelo během tří covidových vln…

To je jeden z důvodů, proč se žádná idylka nekonala. Ale ty chvíle, kdy vše fungovalo a šlo hladce, byly krásné a stihly jsme si je užít naplno. Měla jsem velkou radost z toho, jak si Andělka porozuměla s Jardou Pleslem, který hraje jejího tátu, byli si blízcí humorem a jistou poťouchlostí, byli jak dva spiklenci.

Narodila jste se v Brně, žijete v Praze, jak se Vám líbilo natáčení v Ostravě?

Ostravu jsem si oblíbila, akorát bych bývala potřebovala, aby ležela nanejvýš padesát kilometrů od Prahy.