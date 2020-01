Chystaný prodej městských pozemků v okolí Kulturního střediska v Dukelské ulici v Bruntále za účelem výstavby nového marketu Lidl se nelíbí řadě lidí ve městě. Petici proti prodeji, která loni několik měsíců putovala Bruntálem, podepsalo přes dva tisíce lidí.

Objekt Kulturního střediska v Bruntále má jít k zemi, aby na jeho místě vyrostl supermarket Lidl. | Foto: Deník / Dalibor Otáhal

„Je to vůle občanů a měla by se vyslyšet, mělo by se s tím něco dělat,“ vyzval na posledním zasedání bruntálských zastupitelů na sklonku loňského roku zastupitel Alois Novotný, který sám stál za organizací petice.