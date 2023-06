Když se trasa nejdelšího štafetového běhu Peace Run přiblížila ke Krnovu, takzvaným "schodařům" ze Cvilína bylo jasné, že u toho nesmí chybět. Schodaři, kteří trénují běh na cvilínských schodech, se setkali se s mírovými běžci na Cvilíně. Doprovodili je při běhu Krnovem a pak s nimi ještě vyběhli směrem na Bruntál. Odtud míroví běžci pokračovali na Rýmařov.

Krnovští schodaři se setkali s mírovými běžci Peace Run na Cvilíně a pár kilometrů si zaběhli společně. Odtud štafeta s pochodní pokračovala přes Bruntál a Rýmařov směrem na rakouské hranice. Foto: Krnovští schodaři | Foto: Krnovští schodaři, se souhlasem

Co je to vlastně mírový běh Peace Run?

Peace Run je asi vůbec nejdelší štafetový běh s hořící pochodní na světě. Vede přes 150 zemí světa. Běžci svými výkony vytváří a šíří atmosféru přátelství, míru, porozumění. Letošní trasa propojuje Maďarsko, Slovensko, Polsko, Česko, Rakousko a Německo.

Trasa Peace Runu 2023 v České republice měří více než 800 kilometrů. Na naše území štafeta dorazila 7. června z Polska u Jablunkova. Dále pokračuje přes Moravskoslezský kraj směrem na hranice s Rakouskem. Běžci postupně překonají celou Českou republiku, až 20. června jejich pochodeň překročí hranici s Německem.

Akce překonává hranice nejen mezi zeměmi, ale také mezi lidmi nejrůznějších národů. Každý běžec si navíc osahá hranice své vlastní kondice.

Tato sportovní a společenská událost se koná od roku 1987. Je slavnostně zahajována před budovou OSN v New Yorku. „Odtud mezinárodní tým běžců přináší planoucí pochodeň míru a harmonie na všechny kontinenty. Tímto způsobem si každoročně předá pochodeň z ruky do ruky přes milion lidí. Hlavní myšlenkou a jediným cílem tohoto projektu je posilovat atmosféru dobré vůle, přátelství a porozumění mezi lidmi a národy bez ohledu na politickou, kulturní, náboženskou nebo etnickou příslušnost. S mírovou pochodní můžete běžet nebo ji na chvíli podržet a vložit do ní své přání pro ostatní. Přidáte se tak k mnoha významným osobnostem a k milionům lidí na celém světě, kteří již pochodeň drželi,“ uvádějí čeští organizátoři na webu https://www.peacerun.org/cz.

Peace Run založil atlet, filozof a umělec Sri Chinmoy (1931-2007). Mírovou pochodeň v minulosti pozvedli například Václav Havel, Michail Gorbačov, Nelson Mandela, Matka Tereza, papež František, Carl Lewis, Dana Zátopková, Martina Navrátilová, Pavel Šporcl a další významné osobnosti.