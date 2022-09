Pokud máte zájem, letošní dýňobraní se koná 17. září v Okrasné zahradě Osoblaha od 12 do 17 hodin. Speciální parní vlak pro fanoušky dýní vyjíždí z Třemešné do Osoblahy v 10.45 hodin. Zahradnictví s Dýňobraním je hned vedle nádraží na Nádražní ulici.

FOTO: To je tedy úlovek! Sandra z Bruntálska se o obrovské pýchavky rozdělila

Na programu Dýňovraní je ochutnávka a výstava všeho možného, co se dá uvařit nebo vyrobit z dýní. Okrasné dýňové dekorace, škola vyřezávání, tvořivé dílny pro děti, představení nových nebo zapomenutých odrůd i sýry z kozí farmy Arnultovice nebo Nachmelená opice. Do toho koncert olomoucké kapely Brass Tools. To je program, který čeká návštěvníky dýňobraní.