Stala se druhým nejstarším obyvatelem Krnova. Úplně nejstarší obyvatelkou Krnova je Hildegarda Zebišová, která se narodila přímo v Krnově 10. listopadu 1919, takže vloni oslavila 103 let. Božena Bělunková. stejně jako Hildegarda Zebišová jsou klientkami Domova pro seniory Krnov.

Kromě personálu domova poblahopřály stoleté oslavenkyni Boženě Bělunkové také krnovská místostarostka Monika Dudová a zástupkyně Aktivu pro občanské záležitosti města Krnova Růžena Feketová. Mezi gratulanty byla také Petra Friedrichová z Oblastní správy sociálního zabezpečení v Bruntále, která jubilantce předala blahopřání ministra práce a sociálních věcí. Oslavenkyni jistě potěšilo rozhodnutí, jímž se jí dosažením stovky zvýšil důchod o dva tisíce korun.

Druhá nejstarší obyvatelka Krnova se narodila 25. 1. 1923 v obci Palonín nedaleko Loštic. Do Krnova se společně s manželem přestěhovala krátce po válce. Mnoho let pracovala ve Strojosvitu. Před odchodem do důchodu pak působila na školském odboru. Nejdelší čas bydlela v Krnově v Hlubčické ulici. Později také v ulicích Vodní nebo Albrechtické. V krnovském domově pro seniory žije od roku 2015.

Oslavy stých narozenin paní Boženy Bělunkové se odehrály v Domově pro seniory Krnov.Zdroj: se souhlasem MěÚ Krnov

Paní Božena Bělunková má dvě děti, syna a dceru, tři vnoučata a šest pravnoučat. Ráda pletla a vyšívala, z jídla měla oblíbené tvarůžky.

Ze statistik OSSZ vyplývá, že letošním roce by se v okrese Bruntál mohlo stovky dožít ještě dalších 14 osob.