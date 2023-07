Typickým příkladem je pan Petr, klient rýmařovské nemocnice, kterému osudový okamžik změnil celý pohled na svět.Petr v osudný den 30. dubna 2022 pracoval na stavbě nedaleko Hradce Králové. Pohyboval se po lešení, když se souhrou nešťastných náhod zřítil z výšky na zem. Petrovo bezvládné tělo našli až po nějaké době kolegové ze stavební firmy a přivolali rychlou záchrannou službu. Vrtulník transportoval pana Petra do nemocnice.

Tím nastal kolotoč chirurgických zákroků, léčby, rehabilitace a nekonečného pobytu ve zdravotnických zařízeních. „Na pád ani jeho příčinu si nepamatuji. Protože jsem spadl přímo na hlavu a zranění byla vážná, nepamatuji si ani některá období přímo po úraze,“ vypráví pan Petr.

Pomohli mu v Rýmařově

„Po převozu z Hradce do Krnova jsem nebyl v dobré fyzické ani psychické kondici, měl jsem velké problémy s komunikací s okolím, v té době byli kolem mě hlavně lékaři a sestry. Nebylo mi dobře. Jediné, co mě drželo nad vodou, byly návštěvy mojí rodiny. Díky aktivitě a přístupu mojí rodiny, a hlavně sestry Moniky, jsem se časem psychicky i fyzicky zlepšil. Byl jsem převezen do nemocnice v Rýmařově na oddělení ošetřovatelské péče, kde jsem si také ještě docela dlouho pobyl a doslova se probíjel vleklými zdravotními problémy. Štěstí se na mě přece jen usmálo, a to ve chvíli, kdy mi byla nabídnuta možnost pobytu v Sociální službě Podhorská, která je provozována přímo v Nemocnici Agel Podhorská v Rýmařově,“ zrekapituloval pan Petr změny, které v jeho životě způsobil úraz.