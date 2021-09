Oživí skutečný sudetský příběh jak Češi vyhodili most do povětří

V Širokém Brodě na Jesenicku československá armáda 23. září 1938 vyhodila do povětří most. Tlaková vlna poškodila školu a vytloukla okna v okruhu jednoho kilometru. Akce měla zpomalit vpád ozbrojených německých jednotek do pohraničí.

Září 1938. Československá armáda vyhodila do povětří most v Širokém Brodě na Jesenicku. | Foto: se svolením KVH Maxim

Nacistická propaganda událost interpretovala jako teror Čechů vůči místnímu obyvatelstvu. Most přes řeku Bělou už zase stojí a v současnosti prochází celkovou rekonstrukcí. Jak to tehdy vlastně bylo? Fanoušci vojenské historie v sobotu 4. září v Širokém Brodě znovu představí dávné příběhy, které se zde odehrály v letech 1938 až 1945. Sešli se na místě Liptaňské tragédie po osmdesáti letech Přečíst článek › Krnovský Klub vojenské historie KVH Maxim oslaví dvacet let od svého založení opravdu velkolepou podívanou. Ve spolupráci s obcí Hradec - Nová Ves a Jesenickým horským spolkem vrátí Široký Brod do doby, kdy se jmenoval Breitenfurt. Sobotní akce nazvaná Široký Brod/Breitenfurt 1938 začíná v 9 hodin položením květin k pomníku před kostelem. Následuje spanilá jízda historické vojenské techniky z Hradce – Nové Vsi přes Písečnou do Širokého Brodu. Válečná show ukázala Osoblahu v roce 1945 Přečíst článek › Co se zde odehrálo v roce 1938 kolem mostu přes řeku Bělou se dozvíme z rekonstrukce událostí, která začíná ve 12 hodin, v pravé poledne. Program pokračuje ve 14 hodin v Hradci Nové Vsi ukázkami bojových operací na konci války v roce 1945. Vstupné je dobrovolné. Než se začnou rozléhat Širokým Brodem výstřely a výbuchy, představím nám fanoušci historie v kostýmech všední život v předmnichovském pohraničí. Z polní kuchyně voní oběd, místní ženy prodávají vojákům mléko a chleba. Vojáci poslouchají rozhlas a diskutují s velitelem, jestli opravdu dojde k boji. Idylku přeruší pašeráci zbraní a první střety příslušníků SOS a četnictva se skupinkami Freikorpsu. Režisér Aleš Koudela natáčel v Krnově televizní film Přečíst článek › Velkým finále bude odstřel mostu, úžasné efekty plné dýmovnic a odsun českých vojáků. Místní obyvatelstvo vítá německé jednotky květinami jako osvoboditele.Velkolepá podívaná plná drobných příběhů, přesných dobových kostýmu a efektů jak z válečného filmu nás čeká také za bývalou školou v Hradci Nové Vsi, kde se přesuneme do roku 1945. Přijeďte také na Jesenicko zakončit prázdniny didaktickou show, ve které desítky znalců válečné historie střílí slepými náboji.

