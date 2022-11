Zájemci, na které se nedostalo, pak podezírali zdravotníky, že si část formulářů rozebrali pro své přátele a příbuzné. Z této zkušenosti se krnovská nemocnice poučila. Nová metoda výběru pacientů už je založena na transparentním losování. Jako první si ji vyzkoušeli v pondělí 21. listopadu 2022 v nové zubní ordinaci Sdruženého zdravotnického zařízení SZZ Krnov ve Městě Albrechticích.

Masakr: čtyři krnovští zubaři skončili, začíná jen jeden

"V pondělí proběhla předregistrace do nově otevřených ambulancí ve Městě Albrechticích a v Rýmařově to bude o týden později. Po zralé úvaze, abychom se vyhnuli nedůstojným řadám a tahanicím, přijmeme předregistrace od všech zájemců. Ty pak budou označeny pořadovým číslem přijetí a následně objektivně vylosujeme tisíc čísel, neboli pacientů do každé ordinace. Zároveň doplníme po Novém roce na maximální možný počet i pacienty ve stávajících ambulancích. Pacienti se sice dostanou na ošetření až později, ale budou mít jistotu, že jsou někde zapsáni a nemusí shánět zubaře po všech čertech. Intenzivně pracujeme na výstavbě dalších ambulancí ambulancí v Bruntále a ve Vrbně pod Pradědem. Tak abychom je otevřeli do poloviny příštího roku," komentoval situaci ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec

Ve Městě Albrechticích mohli zájemci od 8 do 15 hodin vyplnit elektronický formulář na webových stránkách krnovské nemocnice nemocnice, případně papírový přímo v prostorách nově dokončené albrechtické ordinace.

Nové zubní ordinace ve Městě Albrechticích a v Rýmařově. O místa se bude losovat

„Zvolili jsme tyto dva způsoby přijetí žádostí o registraci. Hlavně pro seniory jsme měli k dispozici také tiskopisy přímo na místě. Celkem bylo přijato 2050 žádostí,“ uvedl ředitel nemocnice Ladislav Václavec.

Formuláře nyní čeká zpracování a očíslování. Následně bude vylosováno tisíc čísel šťastných pacientů, kteří budou do konce února 2023 vyrozuměni SMS zprávou nebo mailem. Ostatním nezbude nic jiného, než si hledat dál stomatologa.

Losování lístků a čísel sice u někoho může budit rozpaky, ale jde o spravedlivý způsob výběru. „Nechtěli jsme, aby nám před ordinací mrzli lidé od časného rána, či tam dokonce nocovali. To s důstojností nemá nic společného a je to proti zdravému rozumu i zdraví. Proto jsme se rozhodli a dali předem vědět, že nezáleží na čase podání žádosti, ale rozhodne los. Losovat se bude za přítomnosti zástupců města a nemocnice,“ dodal ředitel nemocnice Václavec.

VIDEO: Na zámku slavili svátek svaté Kateřiny, patronky Slezských Rudoltic

Zájemci o předregistraci ve Městě Albrechticích ocenili pohodový průběh podávání žádostí. „Přišla jsem raději o necelou hodinku dříve a chvíli si počkala. Odevzdání žádosti byl okamžik. Měli to dobře připravené. Teď budu doufat, že mě vyberou. Nic jiného mi nezbývá. Zubaře nemám několik let,“ okomentovala zoufalé hledání stomatologa seniorka Marie z Hynčic.

Příští pondělí bude nemocnice přijímat formuláře od 8 do 15 hodin u polikliniky v Rýmařově a lidé budou moci ve stejném čase opět vyplnit také on-line formuláře přímo na webu krnovské nemocnice www.szzkrnov.cz.

Ani v Rýmařově se zájemci nebudou muset v chladném počasí tlačit ve frontě. V případě, že bude přijato více žádostí, než je kapacita ordinace, také v Rýmařově rozhodne o nových pacientech transparentní losování.