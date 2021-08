/FOTOGALERIE/ Deník se exkluzivně dostává do prostor, na které se nejen obyvatelé Ostravy-Poruby moc těší. Kromě běžných fofrů okolo finiše dlouho očekávané stavby už si zde své kejkle chystali i různí artisté.

Porubský poklad se otevírá veřejnosti. | Foto: Koláž Deníku/Foto: Jakub Pryček

„Včera jsem dorazil po dvou měsících v Hrabyni,“ svěřuje se Deníku pan Stanislav (na snímku níže) z domu naproti. Po návratu z rehabilitačního ústavu míří o berlích k Domu kultury (DK) Poklad se šel zrovna ve stejnou dobu jako my přesvědčit, a to hned zčerstva, jak vypadá průběh oprav. Je mu jednasedmdesát let a většinu z nich žije na dohled již kultovní budovy. Rád vzpomíná na akce, které tu dříve probíhaly i pod hlavičkou jeho tehdejšího zaměstnavatele, bytového podniku.