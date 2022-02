Pro Moravskoslezský kraj od 1. března 2022 bude fungovat bezplatná informační linka pomoci uprchlíkům z Ukrajiny 800 720 210, a to denně od od 7 do 19 hodin.



Také na webových stránkách Moravskoslezského kraje vznikla sekce věnovaná pomoci Ukrajině, kde zájemci najdou potřebné kontakty a informace jak a kam účinně nasměrovat svou pomoc - VÍCE ZDE.



Hlavní kontaktní místo pro uprchlíky v Moravskoslezském kraji vznikne v Ostravě za spolupráce policie, hasičů a Českého červeného kříže. Sídlo bude mít v ulici Červeného kříže 4, blízko centra.



Krajská rada rovněž schválila 10 milionů korun na aktivity spojené s pomocí Ukrajině.

Stanovil například to, že na hranicích s Polskem a Slovenskem budou zřízeny stanice, kde budou prchajícím Ukrajincům poskytovány údaje, jak mají postupovat dál.

„Jejich povinností je zaregistrovat se a vyřídit si zdravotní pojištění,“ řekl ve stručnosti ředitel Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje Tomáš Kužel, podle něhož však osoby, které přijíždějí z Ukrajiny vlaky nebo auty, v regionu až na jednotky případů nezůstávají a pokračují dál na Brno a Prahu.

Uprchlíci bez dokladů

Ke zmíněné registraci a zřízení zdravotního pojištění, ale například i zajištění ubytování a dalších potřeb, bude sloužit vznikající Krajské asistenční centrum, což by měl být pro Ukrajince první kontaktní bod.

„Pracovat v něm bude čtyřiadvacetičlenná skupina složená ze zástupců hasičského záchranného sboru a krajského úřadu a bude sídlit na adrese Červeného kříže 4 u náměstí Republiky,“ sdělil hejtman Ivo Vondrák. Uprchlíci bez dokladů podle něj však nejprve musejí navštívit zařízení ministerstva vnitra ve Vyšních Lhotách.

350 milionů u ledu

Kraj už má k odeslání na Ukrajinu připravených dvanáct palet zdravotnického materiálu a na speciální účet pro pomoc prchajícím Ukrajincům poslal deset milionů korun.

Problémy však má s úsporami, které má uloženy u Sberbank. „Účet jsme už před časem vypověděli, ale peníze tam teď zůstaly zmrazeny,“ uvedl Vondrák.

Ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza následně upřesnil, že jde o 350 milionů korun na termínovaném vkladu s třicetidenní výpovědní lhůtou.

„Pravděpodobně tedy budeme jedni z těch, kdo se bude hlásit do konkurzu,“ konstatoval Kotyza. Doplnil také, že od úterního rána kraj spouští telefonickou zelenou informační linku, která bude v provozu denně od 7 do 19 hodin.

Výpadky v dodávkách tepla?

Do Česka nyní kromě Ukrajinců proudí naštěstí nadále i dodávky tepla a uhlí. „Veškerý nasmlouvaný objem je bez výpadků, a i kdyby nějaké nastaly, do konce topné sezony bude zásob dostatek,“ ubezpečil náměstek hejtmana pro energetiku a průmysl Jakub Unucka. Těžká otázka by však podle něj nastala při trvalém výpadku dodávky tepla.

„Pak by bylo na pořadu dne přehodnocení uzavření našich černouhelných šachet, protože v tuto chvíli jsou naše teplárny na černém uhlí zvenčí závislé,“ sdělil Unucka, podle něhož by obnova těžby ve standardním režimu trvala zhruba dva až tři roky, a to za předpokladu, že by s tím souhlasilo Polsko coby stávající klíčový dodavatel.

Zálohy uhelných kalů

Překlenovací období by podle Unucky kraj zvládl. „Máme v záloze asi šest milionů tun uhelných kalů, které vystačí asi na pět let celé spotřeby kraje. V kombinaci s využitím kalových rybníků a obnovením těžby černého uhlí bychom zajistili kontinuitu dodávky,“ uklidnil obyvatele Moravskoslezského kraje.