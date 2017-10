Ostře sledovaná prsa v Krnově

Říjen je měsíc boje proti rakovině prsu a ženám, které ještě nezačaly s preventivním samovyšetřováním svých prsou, se naskýtá nejlepší příležitost s tím začít.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lukáš Kaboň

Jak na to? Proč je důležité to umět? To se můžete dozvědět například v pondělí 23. října od 16 do 18 hodin v krnovské restauraci a kavárně Hermes.

„Techniku samovyšetření se naučíte od školených lektorek pacientek, které si nemocí samy prošly,“ uvedla Jarmila Novotná, předsedkyně pacientské organizace Onko Niké s tím, že nabyté znalosti si zájemkyně mohou hned odzkoušet na prsním fantomu.

„Vznik některých nemocí není možné předvídat, ani mu zabránit. Některé ale lze odhalit ve stadiu, kdy jsou dobře léčitelné. Mezi ně patří i rakovina prsu,“ vysvětlila Jarmila Novotná. Díky pravidelnému samovyšetřování mohou ženy zaznamenat změny ve svých prsou a pomoci tak diagnostikovat onemocnění v raném stádiu.

„K tomu, aby bylo samovyšetřování opravdu účinné, je nutné umět jej správně provádět,“ uzavřela Jarmila Novotná, která je také jednou z lektorek, od níž se ženy mohou správnou techniku samovyšetřování naučit.