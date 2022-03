Také letos se bude ČokoFest konat v tradičním výstavním pavilonu, který po ukončení provozu očkovacího centra slouží jako centrum pro pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny. Není to však jediná spojitost se stavem na východě Evropy.

Dobrovolníci vstup zdarma

„Může se zdát zvláštní pořádat festival na stejném místě, kde se kumulují lidé utíkající před válkou, ale chtěli jsme tradici udržet. Navíc část zisku z festivalu bude předána manažerovi centra, dobrovolníci Červeného kříže budou mít vstup zdarma a ČokoFest může posloužit také jako příjemné rozptýlení pro lidi v myšlenkách sužovaných válkou,“ říká francouzský organizátor festivalu Chris Dellatre, který má sám na Ukrajině uvězněnou přítelkyni. Také mezi organizátory akce jsou Ukrajinci.

Letošní ČokoFest si klade za cíl, aby se lidé pobavili, pochutnali si na čokoládových produktech a třeba se i přiučili zdravému vaření s čokoládou. Na místě bude přes čtyřicet prodejních stánků a nejrůznějšími čokoládovými pochutinami a po všechny tři dny bohatý doprovodný program.

U vstupu si návštěvníci budou moci zakoupit zlatý čokoládový pohárek. Do pěti z nich budou schovány klíče a jeden z nich povede k truhle s dárky sponzorů a odměně pět tisíc korun.

Čokoládová zoo:

Součástí ČokoFestu 2019 v Ostravě byla i čokoládová zoo. V ní se nacházelo dvacet čokoládových soch zvířat v životní velikosti - viz fotogalerie výše.

Foodblogerka i pekař

Na místě bude i dětský koutek a hned prvním z bodů pátečního programu bude výroba zvířátek z balónků s klaunem.

Lákadly doprovodného programu mají být také foodblogerka Květa Vondráková, Judith Sweet Art, která naučí návštěvníky výrobu čokoládových makronek, či pekař Oleg, jenž ukáže výrobu tradiční gruzínské speciality. Zajímavostí bude i vosková figurína zpěvačky Rihanny v životní velikosti.

V pátek se festival koná od 14 do 18 hodin, v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin. Samotný vstup na festival stojí 70 korun (50 korun pro studenty a seniory), děti do šesti let mají vstup zdarma.

